BCRP mantiene tasa de interés de referencia en 4.50 % para agosto: ¿A qué se debe?

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) decidió mantener la tasa de interés de referencia en 4.50 % en agosto de 2025. Es importante mencionar que esta medida busca consolidar la estabilidad económica del país, con futuros ajustes que dependerán de la evolución de la inflación y sus factores determinantes.

Factores que determinan la decisión del BCRP

Inflación estable: En julio, la tasa mensual de inflación total fue de 0,23 por ciento, mientras que la inflación sin alimentos y energía se situó en 0,18 por ciento. Ambas tasas a doce meses se mantuvieron en 1,7 por ciento en julio , lo que indica una estabilidad en los precios.

En julio, la tasa mensual de inflación total fue de 0,23 por ciento, mientras que la inflación sin alimentos y energía se situó en 0,18 por ciento. Ambas tasas a doce meses se mantuvieron en , lo que indica una estabilidad en los precios. Expectativas ancladas: Las expectativas de inflación a doce meses mostraron una reducción, pasando de 2,3 por ciento en junio a 2,2 por ciento en julio , manteniéndose así dentro del rango meta de inflación establecido por el BCRP.

Las expectativas de inflación a doce meses mostraron una reducción, pasando de 2,3 por ciento en junio a , manteniéndose así dentro del rango meta de inflación establecido por el BCRP. Proyecciones de inflación: El BCRP proyecta que la inflación interanual se mantendrá en los próximos meses en el tramo inferior del rango meta , para luego estabilizarse alrededor del centro de dicho rango. Se estima que la inflación sin alimentos y energía se mantendrá cerca del 2 por ciento en el horizonte de proyección.

El proyecta que la inflación interanual se mantendrá en los próximos meses en el , para luego estabilizarse alrededor del centro de dicho rango. Se estima que la inflación sin alimentos y energía se mantendrá cerca del 2 por ciento en el horizonte de proyección. Recuperación económica interna: Los indicadores de situación actual y las expectativas sobre la actividad económica mostraron una recuperación en julio con respecto al mes anterior. La mayoría se ubicó en el tramo optimista, sugiriendo que la actividad económica se encuentra alrededor de su nivel potencial.

Los indicadores de situación actual y las expectativas sobre la actividad económica mostraron una recuperación en julio con respecto al mes anterior. La mayoría se ubicó en el tramo optimista, sugiriendo que la actividad económica se encuentra alrededor de su nivel potencial. Deterioro del panorama global: A pesar de la solidez interna, las perspectivas de la actividad económica mundial se han deteriorado debido a medidas restrictivas al comercio exterior, generando un sesgo a la baja por la alta incertidumbre sobre sus efectos en la economía global. En este contexto, se mantiene la volatilidad en los mercados financieros internacionales.

La próxima sesión del Directorio para evaluar el Programa Monetario está programada para el 11 de setiembre de 2025.