En lo que va del año se importaron concentradores de oxígeno por 37 millones de dólares. | Fuente: Andina

La importación de equipos médicos subirá a US$ 340 millones este 2021, según proyecta la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Solo hasta septiembre ya se ha registrado una importación de US$ 250 millones en dispositivos médicos ante la crisis sanitaria generada por la Covid-19.

El presidente del Gremio de Salud (Comsalud) de la CCL, Sandro Stapleton, indicó que los productos médicos con mayor demanda han sido los ventiladores y concentradores de oxígeno, cuya importación aumento en 70% y 90% respectivamente.

Hasta la fecha se calcula que se han importado concentradores de oxígeno por un valor de US$ 37 millones, ventiladores por US$ 17 millones, y oxímetros por US$ 6 millones.

Mientras que en dispositivos como agujas, catéteres y cánulas, el monto importado ascendió a US$ 5 millones, y en dispositivos de terapia de oxígeno se reportaron US$ 3 millones.

Sin embargo, cabe mencionar que esta importación de equipos médicos se está viendo afectada por la crisis mundial de contenedores, generando retrasos en la entrega de estas mercancías y elevando el costo debido al mayor flete marítimo.

Stapleton agregó que los precios de los contenedores que provienen de China hacia América Latina pasaron a costar de US$ 2,000 a más de US$ 12,000.