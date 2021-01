Centros Comerciales verán una caída de 20% de sus ventas, tras las nuevas medidas del Gobierno. | Fuente: RPP

La reducción de aforos en iglesias, restaurantes, centos comerciales, gimnasios y otros establecimientos son parte de las medidas anunciadas por el Ejecutivo, pero ¿cómo impacta estos a los negocios y a los trabajadores?

A raíz del aumento de contagios en todo el Perú, el Gobierno dispuso nuevas medidas focalizadas en regiones y de acuerdo con la actividad económica, para evitar la propagación de contagios a causa de la nueva variante del coronavirus.

Entre ellas la reducción de aforos en centros comerciales, galerias y restaurantes. Sobre este último, Fredy Gamarra, gerente general del gremio de restaurantes y hoteles (Ahora Perú) advirtió que dicha medida causará una caída de ventas de hasta el 50%.

"Esto se da por varias razones: Los restaurantes no van atender en turno de cena, el efecto de menos horas de atención, lo otro es el punto de vista de aforos y lo otro, son los domingos", dijo a RPP Noticias.

En abril pasado, en medio de la pandemia, los restaurantes reportaron una caída de 93%.

Las galerías también deberán reducir sus aforos al 30%, 40% y 50%, dependiendo del nivel de alerta de las regiones. Para el presidente de la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda, Pedro Gálvez, la caída de sus ventas serán de 50%.

"El impacto no es mucho. El impacto principal lo tenemos porque los únicos reactivados son los ambulantes. Es más, cuando el Gobierno dispuso el aforo al 60%, nosotros seguíamos con 40% o 50% porque no hay afluencia de público. No solo es nuestro caso, también es el caso de Gamarra", comentó.

Por su lado, Román Nazario, vicepresidente del Gremio pidió que se reduzcan aforos en los espacios públicos de los conglomerados para evitar contagios.

Juan José Calle, presidente de la Asociacion de Centros Comerciales advierte una caída de 20% de las ventas con la reducción de aforos.

"Estas medidas de reducción de horario y eliminación de la movilidad los días domingo, ya lo hemos vivido, y lo que ocasiona es que haya más aglomeracion los dias sábado y lunes. Eso no tendrá el éxito que se espera", explicó.

Lo cierto es que los gremios de restaurantes, centros comerciales y galerías coincidieron en que el Gobierno debe trabajar para evitar el relajamiento de las medidas. De esta manera se evitará afectar a los negocios.

¿Cuáles son los aforos para cada región?

Nivel moderado

En Amazonas, Ayacucho, Huancavelica, Loreto, San Martín y Ucayali, consideradas zonas de bajo riesgo, el aforo se mantendrá en 60%.

Ese nivel de aforo era el que se había establecido desde inicios de diciembre.

Nivel alto

En las zonas con alerta alta por el incremento de casos de COVID-19, el aforo será de 50%.

Las zonas de alerta alta son: Arequipa, Apurímac, Cajamarca, Callao, Cusco, La Libertad, Lima Metropolitana, Madre de Dios, Moquegua, Puno, Tumbes.

En esas regiones la inmovilización social será de 9:00 p.m. a 4:00 p.m. lo cual también afectaría a los negocios de comida.

Nivel muy alto

La regiones Ancash, Ica, Junín, Lambayeque, Lima Provincias, Piura y Tacna se encuentran en la calificación del riesgo "muy alto".

Por ello, el aforo en restaurantes se ha reducido a un 40% y un toque de queda de 7:00 p.m. a 4:00 a.m.

Además, no podrán salir los domingos a estos establecimientos, pues ese día se ha establecido inmovilización social obligatoria.