Un 66% de trabajadores encuestados considera que los jefes no siempre son los mejores líderes. | Fuente: Freepik

El 54% de trabajadores en el Perú, o cinco de cada 10, ha pensado en renunciar debido a la mala relación que tiene con su jefe, indica un reporte del portal Bumeran.

De esta manera, se evidencia un fuerte aumento en el número de empleados que evalúa retirarse de un trabajo por una mala relación laboral.

Hasta julio del 2022 solo un 6% de trabajadores encuestados señalaban que su razon para renunciar a un empleo era la mala relación sus jefes, pero con las cifras actuales se registra un aumento de 48%.

De acuerdo con Mario Bonifaz, brand manager de Bumeran Selecta, entre las razones de esa mala relación con sus empleadores están la percepción de que algunos jefes no permiten crecer profesionalmente a sus trabajadores y tienen poca flexibilidad.

Asimismo, el representante señaló que los jefes toman esa actitud debido a la falta de adaptación a las necesidades de sus equipos.

"La capacitación de las empresas a sus trabajadores es sumamente importante, así como una buena selección de personal permitirá disminuir la rotación", comentó al diario Gestión.

En línea con esos resultados, un 66% de los trabajadores encuestados considera que los jefes no siempre son los mejores líderes.

Un 24% señala que no considera a su jefe como un líder debido a que "no da oportunidades de crecimiento profesional", otro 24% señala que "no motiva al equipo", un 19% indica que "solo da órdenes y no dirige al equipo" y es "muy autoritario".

El representante de Bumeran agrega que las renuncias podrían mantenerse altas por estos motivos si los jefes no se adaptan a los cambios "considerando que las nuevas generaciones valoran mucho más su salud mental y bienestar, que el sueldo".

Cabe mencionar que, hasta mediados del año pasado los motivos que más pesaban en la decisión de renunciar estaban la falta de oportunidades para crecer, el sueldo y el ambiente laboral.