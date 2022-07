Un 31% de los trabajadores dura menos de un año en un empleo. | Fuente: Andina

El 55% de los trabajadores peruanos quiere renunciar a su empleo, revela una encuesta realizada por el portal de empleos Bumeran.

Uno de los motivos principales que que impulsan a los peruanos a evaluar su renuncia es la falta de oportunidades de crecimiento (39%), pues casi cuatro de cada 10 trabajadores no ve posibilidades de un mayor desarrollo profesional en su centro de laborales.

Otros motivos indicados por los trabajadores son el mal sueldo (14%), el mal ambiente laboral (12%) y jefes que no saben liderar (6%).

En menor medida se indica que los empleados también están dispuestos a renunciar por no contar con los beneficios (5%), no tener mayor flexibiliad horaria (3%) y no tener home office (2%).

"Esto último demuestra que, indiscutiblemente, la pandemia ha modificado las preferencias laborales de los peruanos, ya que buscan nuevos formatos de trabajo con mayores libertades para manejar sus tiempos de trabajo y sus necesidades personales", indicó Mario Bonifaz, Brand Manager de Bumeran Selecta.

Con estos motivos para abandonar un empleo, Bumeran indica que, según los especialistas en Recursos Humanos, un 31% de los empleados dura menos de un año en un empleo.

Actualmente se estima que seis de cada 10 empleados suelen permanecer menos de 2 años en sus puestos de trabajo, mientras que solo un 17% duran más de cinco años en un mismo centro de labores.