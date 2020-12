La venta de alimentos y bebidas representaban un 40% de los ingresos de los cines. | Fuente: Agencia AFP

Pese a que ya están listos los protocolos para la reapertura de los cines, las salas aún permanecen cerradas tras casi 10 meses del inicio del estado de emergencia.

La Asociación Nacional de Salas de Cine (Anasaci) continúa solicitando al Gobierno una mejora en las condiciones establecidas en los lineamientos.

El actual protocolo prohíbe la venta y consumo de alimentos y bebidas en los cines, lo que para el gremio “hace inviable el modelo de negocio”.

Hasta antes de la pandemia, se estimaba que un 40% de los ingresos de los cines venían de la venta de comida. Mientras que la venta de entradas se divide en: un 50% para el distribuidor de la película, un 10% de impuesto municipal a espectáculos públicos, y un 18% de IGV.

Por ello, la asociación mencionó que estos protocolos los podrían llevar a la quiebra.

“Bajo estas condiciones reabrir los cines no es sostenible para ninguna cadena. No solo porque con esta restricción de distancia el aforo se reduce a menos de un 25%, sino también porque esta industria no se puede sustentar sólo con la venta de entradas”, dijo Mónica Verdeguer, presidente de la Anasaci a Gestión.

Ahora, la vocera Diana López Chiu señala que se está pidiendo permitir un aforo del 50% y la venta de alimentos.

"Una vez aprobadas esas condiciones, iniciaríamos la ejecución de reactivación que nos tomaría algunas semanas por la envergadura de la operación", señaló.

Según Apoyo & Asociados, este año el sector facturó cerca de S/ 76.1 mil millones.