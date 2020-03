Los peruanos no sentirían la reducción del precio de los combustibles de manera inmediata. | Fuente: Andina

El precio del barril de petróleo cayó durante esta mañana ante la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia, según la agencia EFE.

Esta mañana el barril de crudo Brent cayó un 2.4%, situándose en US$ 36,82. Mientras que el precio del petróleo de Texas (WTI) retrocedió un 3.9% cotizándose en US$ 33.03 en la bolsa de New York.

Los países más afectados en la región son los exportadores de crudo como Ecuador, Colombia y Venezuela.

El Perú es un país importador por lo que podría verse beneficiado ante la reducción de precios de combustible, pero afectado en otros aspectos.

Las inversiones de exploración petrolera podrían dejar de ser rentables y se cancelarían o suspenderían proyectos referentes al petróleo.

Respecto al precio de los combustibles, la reducción no sería inmediata.

Los combustibles de más bajo octanaje, como la gasolina de 84 o de 95, bajarían en los próximos tres meses después de la caída del petróleo. La gasolina de mayor octanaje, como la de 98, bajaría en el siguiente mes.