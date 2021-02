Según indica el proyecto de ley del Congreso, la aerolínea nacional tendría un capital inicial de US$75 millones, repartidos en 75 acciones de US$ 1 millón. | Fuente: Andina

Esta semana la Comisión de Transportes del Congreso aprobó un proyecto que plantea la creación de una línea aérea nacional con un capital inicial de US$75 millones.

Sin embargo, tanto el Ministerio de Transportes como los gremios privados del sector se mostraron en contra de la iniciativa.

"Ya nuestro país ha vivido una dictadura militar que nos llevó a una aventura de un estado empresario, que lo que hizo fue traer más de US$ 19 mil millones en pérdidas para el país", afirmó la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).

Además, indican que este proyecto se propone en medio de una emergencia sanitaria, en donde el país exige que todos los fondos sean utilizados para superar la crisis.

Cabe indicar que el sector no enfrenta su mejor momento. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) indica que esta industria ha perdido cerca de US$118 mil millones en el 2020.

Pero, ¿cómo les ha ido a otros países en Latinoamérica tras implementar "aerolíneas de bandera"?

Aerolíneas Argentinas

La línea aérea de bandera de Argentina fue creada 1950, y es la aerolínea estatal más grande de la región.

Pese a que fue privatizada en 1990, regresó a la gestión estatal en el 2008. Sin embargo, desde ese año el control estatal solo ha tenido resultados negativos.

Desde el 2008 se empezaron a hacer transferencias, pues encontraron la línea aérea con un déficit de US$ 942 millones. En los últimos 12 años el estado argentino estuvo entregando subsidios de entre US$ 200 millones y US$ 945 millones.



Solo en el 2020, ante la pandemia, el gobierno argentino tuvo que inyectarle cerca de US$ 638 millones en subsidios.

De acuerdo con el diario La Nación, se transfirió a la línea unos 45,076 millones de pesos, lo cual representa un tercio de lo que ejecutaron los ministerios de Obras Públicas o Salud de dicho país.

Boliviana de Aviación

La aerolínea fue creada en el 2007 durante el gobierno de Evo Morales y sustituyó a la quebrada línea aérea bandera Lloyd Aéreo Boliviano (LAB).

Sin embargo, la situación no ha mejorado. En el 2020, antes de la pandemia, la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) afirmó que en los últimos cinco años tuvo pérdidas de US$ 50 millones.

Para fines de diciembre del 2020 el gerente general de la línea aérea, Ronald Casso, señaló que había una pérdida de unos US$ 132 millones.

“La puesta en tierra de su flota de aeronaves tuvo un efecto negativo en la generación de ingresos; US$ 132 millones de afectación; que impactaron los saldos financieros de la empresa, siendo estos mínimos para asegurar el pago de bienes y servicios esenciales para la operación”, dijo.

La compañía boliviana enfrenta su peor crisis, a consecuencia de los conflictos políticos y sociales, sumado a la pandemia de COVID-19.

Aeroméxico

Aeroméxico, creada en 1934, fue la aerolínea bandera de México, primero bajo el nombre de Aeronaves de México.

Sin embargo, en abril del 1988 la compañía estatal se declaró en quiebra ante la falta de organización del Gobierno de ese entonces.

La compañía suspendió sus operaciones hasta que en agosto de 1988 se inició un programa de privatización.

Luego, en el 2007 el Consorcio Aeroméxico S.A., dueña de Aeroméxico en esa fechas, reportó grandes deudas y vendió la aerolínea a US$ 249.1 millones.