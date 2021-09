Actualmente los estudiantes solo pueden realizar prácticas preprofesionales en una empresa por un periodo máximo de un año. | Fuente: Andina

Un proyecto de ley presentado en el Congreso propone que las prácticas pre profesionales y profesionales sean reconocidas como experiencia laboral.

La iniciativa legislativa, de la congresista Rosangela Barbarán, indica que los estudiantes tendrían derecho a que se les reconozca el tiempo de servicios como experiencia laboral tras superar un periodo de actividades de al menos 3 meses.

En caso los estudiantes continúen con sus prácticas profesionales en la misma entidad, también se les reconocería el tiempo de servicios de manera acumulada siempre y cuando hayan superado un periodo no menor de 3 meses.

Asimismo, este reconocimiento de experiencia laboral les servirá para el desempeño de su actividad profesional en el sector público o privado.

De acuerdo con el abogado laboralista, César Puntriano, este proyecto favorecería más a aquellos estudiantes que buscan postular a un puesto en el sector público.

“Creo (que el proyecto) está más pensando para el sector público como un estímulo para efectos de la postulación. Cuando se accede a una plaza por concurso público, la experiencia profesional es un criterio importante. Hay una directiva de Servir que dice que la experiencia es requisito para postular”, señaló al diario Gestión.

Puntriano comentó que en el sector privado no se vería ningún efecto pues las empresas no están obligadas a contratar a sus practicantes y cuando convocan un puesto nuevo en planilla no lo hacen a través de concursos públicos bajo el principio de meritocracia.

“En el sector privado no veo mayor impacto en la propuesta porque hay que tener muy en claro que una cosa es el tiempo de práctica y otra cosa es el tiempo de trabajo en planilla. El tiempo de práctica pre-profesional o profesional tiene como finalidad la formación. En el primer escenario es alternado con los estudios y en el segundo, ya es enteramente formación práctica”, agregó.

El especialista recordó que actualmente los estudiantes pueden realizar sus prácticas preprofesionales en una empresa por en un periodo máximo de un año.