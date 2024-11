Consejo Privado de Competitividad advierte que desconexión del Estado y la población pone en riesgo las elecciones 2026

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad, estuvo presente en Economía Para Todos por RPP y advirtió sobre la falta de medidas en este Gobierno y cómo fue afectar las elecciones presidenciales del 2026.

"Hay una desconexión entre las terribles dolencias que experimentan los peruanos y el Estado, que está claramente a espaldas de ellos. Una población que está sufriendo los terribles azotes del crimen, la corrupción, la falta de empleo, la promesa de poder adquisitivo que no se recupera desde la inflación, no hay sanidad, no hay educación, salud de calidad y mientras tanto observamos que el Congreso y el Ejecutivo están completamente mirando otra cosa, peleando batallitas que no resuelven este problema de fondo", dijo al iniciar.

"Esta situación puede terminar en un serio desprestigio de la democracia, de hecho está muy desprestigiada, y se puede terminar eligiendo a opciones superpeligrosas. Ese es el riesgo al 2026", agregó.

El también exministro de Economía y Finanzas comentó que, ante la ineficacia del Estado, los ciudadanos quieren justicia con "sus propias manos" porque no se la dan. Bajo este panorama, si se presenta un candidato y propone la pena de muerte para los corruptos, la gente sentirá empatía con estos mensajes.

"Es una solución facilista, pero ese es el riesgo cuando la democracia y nuestros líderes actuales no están dando las soluciones dentro de los cauces democráticos, se va a ese otro extremo donde el riesgo es perder las libertades", advirtió.

¿CADE tendrá un impacto en el peruano de a pie?

Por otro lado, el especialista reconoció que hay una recuperación en el sistema financiero, pero no es suficiente. Frente a ello, los políticos esbozan lecturas con sobre optimismo, "que estamos creciendo y tenemos récord de inversión"; sin embargo, no se da soluciones a las problemáticas sociales.

"Igual será el impacto de este CADE. Estamos brindando propuestas, pero quienes tienen que aplicarlas son los líderes políticos, el Estado. El sector privado no aplica, puede proponer. Sería excelente si se tuviese a un Estado escuchando", sostiene.

"Yo creo que (el Estado) no escucha, no sé si es un tema de que no quiere o que no tiene la capacidad de hacerlo. Tenemos un gobierno muy débil, que está sometido, secuestrado. Creo que por las diferentes fuerzas políticas está básicamente concentrado en su supervivencia, muchas de las decisiones que toman, como las elecciones de funcionarios, está en función a contentar a algunos de los que van dando soporte para que siga aguantando, pero no se está trabajando en fusión a las grandes políticas que necesita el país", agregó.

En este contexto, David Tuesta considera que el Gobierno ni siquiera está "en piloto automático", ya que "están dando vueltas sin ningún rumbo", e incluso el Congreso está fragmentado y "no tenemos claro quién tiene el control".

La desconexión que hay entre el Gobierno y la población trajo consigo las cuestionadas expresiones de Dina Boluarte, quien mencionó que con S/ 10 alcanza para preparar sopa, almuerzo y postre.

"La Presidenta hace tiempo que no tiene interacción ni con la prensa ni con nadie. Parte de ese aislamiento viene con este tipo de comentarios bastante Ligeros, sin mucho razonamiento o pensamiento", explica Tuesta.