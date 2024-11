El presupuesto en Salud aumenta cada año en el Perú, pero la atención no mejora: ¿qué está pasando?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presupuesto que el Estado peruano destina al sector de salud ha crecido de manera significativa en las últimas dos décadas. En el 2002 se asignaron 2 mil millones de soles en los tres niveles de gobierno: central, regional y local, según cifras del Ministerio de Economía analizadas por RPP Data. Para este año 2024, ese monto ascendió a más de 29 mil millones de soles, lo que evidencia la prioridad que se le está dando a la salud pública dentro del presupuesto general.

Sin embargo, pese a que este aumento se ha brindado de manera consistente en los últimos años, los reclamos de pacientes en los hospitales, la falta de médicos y el desabastecimiento de medicamentos en el Perú evidencian que aún no es suficiente, comenta Flor Philipps, exsuperintendenta de SuSalud y actual directora del MBA en Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

"Tenemos una brecha que hay que ir cerrando gradualmente para que se traduzca en una mejor oferta de servicios [de salud]. Ese presupuesto [asignado] tiene que alcanzar para prevenir y atender enfermedades como el dengue o tratamientos vinculados a las vacunas, el manejo de la anemia, tuberculosis o el VIH, por ejemplo", sostiene.

La experta agrega que, como país, tenemos que cumplir con la agenda pendiente en Salud porque si no se seguirá incrementando el 'gasto de bolsillo'; es decir, el dinero que gastan los peruanos para acceder a medicamentos, por ejemplo. "Eso significa que habrá ciudadanos que tendrán que elegir entre comer o comprar sus medicamentos, y eso no deberíamos permitirlo", puntualiza.

En ello coincide la experta en salud pública y directora ejecutiva de Videnza, Janice Seinfeld. "Estamos en un sistema que lo que hace es meter recursos, pero no tiene una mirada de lo que necesita el ciudadano para realmente recibir una buena atención de salud. Este ciudadano está envejeciendo, teniendo más enfermedades crónicas y eso hace que necesite un primer nivel de atención que lo atienda, donde pueda encontrar médicos, donde tenga una historia clínica que sea electrónica para que la información se traslade a otro establecimiento en caso de referencias", señala.

Se reducirían atenciones puntuales para el 2025

Este año, el presupuesto en Salud representó el 12% de todo el presupuesto general del Perú. Hace veintidós años, Salud solo equivalía al 5.5% del presupuesto total, según el portal de Consulta Amigable del Ministerio de Economía.

Para el 2025, se ha planteado un aumento a 30 mil millones de soles para políticas y estrategias en salud del Gobierno Central y los gobiernos regionales y locales, de acuerdo al proyecto de ley de Presupuesto 2025. Sin embargo, hay algunas actividades puntuales que experimentarían una reducción de recursos.

"Dentro del programa de Control de Desarrollo y Crecimiento [dirigido a la primera infancia] lo que está disminuyendo es vacunación y eso sí nos preocupa grandemente porque disminuye en 10% y es una intervención clave para prevenir enfermedades en los niños, pero también para prevenir muertes y discapacidad en algunos casos", explica Wendy Albán, coordinadora del Grupo de Seguimiento en Políticas de Salud de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCPLP).

La experta agrega que este año el Perú tuvo la alerta por sarampión, mientras que el año pasado fue la alerta por polio. "Tenemos varios temas que todavía no han sido controlados, producto del retroceso que hubo en la pandemia", sostiene.

Otra de las actividades que estan reduciendo su presupuesto en más de 10% para el 2025 es el acceso a métodos de planificación familiar dentro del programa de salud sexual y reproductiva, indica Albán. "Solamente la mitad de las mujeres unidas accede a un método de planificación familiar, que son cruciales para prevenir embarazos no planificados, para ampliar los tiempos de nacimiento entre los hijos y también para reducir problemas tan graves como tener un aborto en condiciones clandestinas que ponen en riesgo la vida de la mujer", apunta.

Más recursos, no tantos resultados

Para la representante de la Mesa de Concertación de la Lucha contra la Pobreza, Wendy Albán, uno de los grandes problemas que tenemos como país es la falta de ejecución eficiente del dinero que se asigna año tras año. Según precisa, eso demuestra cómo llega la inversión a la población y las dificutades para hacer un seguimiento al uso que se le dan a estos recursos.

Uno de los ejemplos claros de esta falencia es el desabastecimiento de medicamentos. "Los problemas surgieron en el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), que [después de tener dificultades] transfirieron recursos a los gobiernos regionales, pero ocurrió toda una demora y los más afectados fueron los usuarios", comenta. A esto le agrega que la alta rotación de funcionarios dentro del Cenares también afecta los procesos de gestión dentro de la institución.

Por su parte, Flor Philipps, exsuperintendente de SuSalud, opina que el Cenares debe repensar su rol y reinventarse considerando la posibilidad de convertirse en una asociación público-privada. "Sería cuestión de sentarse y ver los pros y contras de esta alternativa. Está claro que esta institución es un punto de dolor en todo el proceso de atención para el paciente y necesita apoyo para encontrar la respuesta correcta", menciona.

Otro de los puntos que se deben de mejorar para que el aumento de presupuesto sea efectivo es la capacidad que tiene el sistema público para hacer seguimiento a los recursos económicos que se otorgan, a la cantidad de médicos que trabajan o a los medicamentos que deben estar en stock. Así lo señala Janice Seinfeld, directora ejecutiva de Videnza.

"Por ejemplo, si un paciente llega a la farmacia de un establecimiento público y no recibe los medicamentos que busca, esa demanda no queda registrada en ningún lugar. Ese es un problema de gestión muy simple que podría resolverse y va a depender del director de farmacia, del hospital (...) pero no hay una adecuada gestión a nivel ministeiral, regional, la dirección que se hace en los establecimientos de salud", menciona.

Seinfeld detalla que el aumento de presupuesto se dirige más a las remuneraciones de personal, "lo cual no está mal porque el recurso clave en el sector Salud es el médico o la enfermera", especifica. Pero sí es importante también tener indicadores e incentivos para que este incremento presupuestal se traduzca en mejores servicios para el ciudadano, coinciden las expertas.