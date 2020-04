El servicio de delivery en esta primera etapa de reapertura económica incluirá a restaurantes formales que puedan hacer delivery y recojo en tienda. No contempla a aplicativos. | Fuente: Andina

La ministra de la Producción, Rocío Barrios, dijo este jueves en RPP Noticias que su sector propondrá a la comisión que analizará la posible venta de comida por delivery que los restaurantes formales puedan, gradualmente, ofrecer este servicio de entrega y una atención de recojo en local. Esto sería como una primera etapa de reapertura de este sector económico en la que, por ahora, no estarán incluidas aplicaciones móviles de delivery como Glovo, Uber Eats o Rappi.

"Lo que vamos a proponer (...) es el funcionamiento de los restaurantes y afines que puedan hacer reparto a domicilio o que se pueda recoger en tienda. A la fecha tenemos más o menos 220 mil restaurantes formales, que solo representen el 20%, a nivel nacional", dijo la ministra en el programa especial Todo sobre el coronavirus.

Sobre el recojo en tienda, explicó que esto deberá ser en restaurantes formales y cercanos a la vivienda del consumidor.

"Por ejemplo, si yo vivo en San Miguel y puedo tener a cinco cuadras un restaurante que esté autorizado, tengo la facultad de poder ir, siempre una sola persona de la familia, hacer el recojo y llevarlo a mi domicilio", explicó Rocío Barrios. La ministra agregó que la entrega deberá ser solo a través de una ventanilla en el local del restaurante para que no se generen aglomeraciones dentro del local del restaurante y que serán las municipalidades las que deberían verificar que se cumplan estas condiciones.

“Un restaurante podría vender sus productos por delivery, pero siempre y cuando garantice el cumplimiento de un protocolo que cuide al personal y el traslado al domicilio", adelantó este jueves el presidente Martín Vizcarra.



Los aplicativos todavía no podrán entregar comida

Consultada sobre si ya podrán operar las aplicaciones como Rappi, Glovo o Uber Eats, que no producen comida sino que solo la reparten a través de pedidos hecho mediante una aplicación de teléfono, la ministra respondió que "en esta etapa, no". "Las aplicaciones de delivery no tienen una regulación en el país (...) ¿Quién nos garantiza el cumplimiento del protocolo [de salud]? ¿Qué pasa si al momento de la fiscalización se quiebra el protocolo? ¿A quién sancionamos?", explicó la ministra.

"Esto no quiere decir que no van a funcionar en algún momento", agregó la ministra sobre estas aplicaciones y afirmó que desde el Ministerio de Trabajo se trabaja al respecto. "Acá también tenemos la responsabilidad de cuidar la salud de aquellas personas que hacen este servicio motorizado. Lo mínimo que podemos pedir es que tengan un seguro de vida, un seguro frente a una emergencia", señaló la titular del Ministerio de la Producción.

Roció Barrios también dijo que desde el Gobierno se viene trabajando en generar incentivos para que los restaurantes informales, que representan el 80% de este sector a nivel nacional, se formalicen. Mientras tanto, la ministra señaló que espera que los bonos que está emitiendo el Gobierno para las personas afectadas por el estado de emergencia pueden alcanzar a las personas que trabajan en este sector informal de restaurantes.