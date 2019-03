Si piensas usar este dinero extra que recibirás este mes, y eliges abrir una cuenta de ahorro a plazo fijo, recuerda que debes conocer y comparar las tasas de interés que te ofrecen las distintas entidades financieras. | Fotógrafo: RICHARD HIRANO

Más de dos millones de empleados de empresas formales recibirán más de S/ 2,500 millones por concepto de utilidades, según información de la Asociación de Bancos (Asbanc).

La repartición esperada

Las empresas privadas con más de 20 trabajadores en planilla tienen obligatoriamente que repartir y depositar las utilidades a sus empleados, hasta 30 días después de la presentación de la declaración jurada del Impuesto a la Renta. Sin embargo la mayoría suele adelantar el pago a la quincena de marzo.



Las utilidades representan la parte que le corresponde a cada trabajador de las ganancias netas que generó la empresa el año anterior (2018).

Pese a que los trabajadores formales en el país son en promedio 3 millones de personas, tres de cada 10 (30%) no recibirá ese ingreso extra en marzo, explicó Carlos Cárdenas, socio del área laboral de EY Perú. ¿Por qué? Debido a que no todas las compañías obtuvieron ganancias el año pasado, y las más pequeñas, que tienen menos de 20 empleados, no están obligadas a distribuir utilidades.

En este link te ayudamos a saber cuánto te tocará de la repartición.



Siete de cada 10 (70%) trabajadores formales en el sector privado recibirán utilidades este mes. Es decir unos 2 millones 100 mil empleados.



¿Cómo se reparte?

Juan Carlos Ramírez, gerente de Estrategia para empresas y pymes del BBVA Continental, detalla que de acuerdo a ley, las empresas deben repartir entre 5% y el 10% de las utilidades generadas en el año previo, según su actividad económica.

Las compañías del sector industrial tiene que distribuir el 10% y las mineras el 8%. El cálculo de la utilidad que recibirá cada trabajador toma en cuenta lo siguiente:

El 50% será distribuido en función a los días real y efectivamente laborados, mientras que el otro 50% deberá ser repartido en proporción a los remuneraciones percibidas en el año. La suma de ambos conceptos deberá ser abonada por la empresa a los trabajadores, hasta un límite máximo de 18 sueldos.

"Los sectores pesquero, agropecuario, manufactura y minería tuvieron mejor desempeño el año pasado, y serían los más generosos en el reparto de utilidades", sostuvo Cárdenas.