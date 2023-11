Datum Internacional: 6 de cada 10 peruanos apoyan reforma de pensiones del gobierno

Gobierno propone un sistema multipilar donde las personas de bajos recursos tengan pensiones subsidiadas y los peruanos sean incluidos al sistema de pensiones desde los 18 años.

Luego de postergar por varios meses, el gobierno presentó su propuesta para una reforma integral del Sistema de Pensiones, el cual ya fue expuesto ante el Congreso, pero todavía no tiene fecha de debate.

Ante ello, ¿qué esperan los peruanos de esta propuesta?, según una encuesta de Datum Internacional, el 64 % de peruanos quieren una reforma total de del Sistema de Pensiones y respaldan la propuesta del Ejecutivo.

Si observamos por edades, el 71.5 % de personas entre 25 a 34 años apoyaron la propuesta al igual que el 70.8 % de los peruanos entre 18 y 24 años.

¿En qué consiste la propuesta del gobierno?

El Ejecutivo plantea administrar las pensiones a través de un sistema multipilar, que va desde el no contributivo que subvención a las personas de bajos recursos, el contributivo donde fomenta la inclusión desde los 18 años.

Además se busca incluir a otras entidades financieras como camas municipales, bancos, etc. Para la administración de fondos. Al abrir la competencia se busca mejorar la rentabilidad de los fonos.

“La gente probablemente no entiende bien las alternativas pero sí está claro que tal como está el sistema actual no hay satisfacción. Las pensiones son muy bajas, no hay un sistema que funcione, bien la imagen de las AFP también es bastante negativa. En el fondo el mensaje es que se necesita cambiar y repensar el sistema”, refirió Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional para Gestión.