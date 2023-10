De esta forma puedes reducir el consumo de energía y ahorrar en tu recibo de luz

En lo que va del 2023, las tarifas eléctricas acumularon una reducción de 11.13 %, pero ¿cómo seguir ahorrando más energía?

Durante el 2023, los usuarios del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) han acumulado una reducción de 11.13 % en el precio de sus recibos de luz. Esto quiere decir que, si a principio de años pagaban 100 soles, a la fecha su tarifa llega a 90 soles en promedio.

Sin embargo, los precios pueden ser modificados en cualquier momento por el Osinergmin, tal como lo hizo en septiembre y octubre; por ello, es importante adaptar nuevos hábitos de ahorro como cambiar focos incandescentes por luces led, o apagar el monitor de la computadora cuando no la uses.

“Pueden revisar las barras históricas de consumo en el recibo de luz, esto nos muestra la evolución del consumo de electricidad mes a mes. De esta manera podemos verificar si nuestras buenas prácticas de ahorro de energía están teniendo un impacto positivo”, recordó Oscar Chevarría, especialista de atención al ciudadano de Osinergmin.

También ahorras al desconectar los artefactos eléctricos cuando no los usas como los cargadores de teléfono o cierras correctamente el refrigerador, este electrodoméstico consume más energía al guardar alimentos calientes o abrirlo constantemente y al mes puede costarse más de S/ 30.

“Debes comprar electrodomésticos eficientes, estos aparatos consumen menos energía que los modelos antiguos. Los aparatos que más energía suelen consumir en un hogar: la calefacción, los calentadores de agua, y los electrodomésticos grandes como lavadoras, secadoras, refrigeradoras, congeladoras”, recordó Raquel Carrero, gerente general de la Asociación Peruana de Energías Renovables.

¿Y los electrodomésticos que usamos de vez en cuando?

Si bien el microondas o los equipos de sonido no están encendidos durante todo el día, el uso constante también eleva el precio de tus recibos. Por ejemplo, un televisor de 75 pulgadas podría postarte alrededor de 20 soles mensuales si lo enciendes dos horas diarias.

El monitor de una computadora puede recargarte S/ 6 mensuales si lo dejas encendido al menos dos horas diarias, por eso apágalo cuando no lo uses. En el caso de la plancha, podrías ahorrar utilizándola de día o no para secar ropa mojada.

“Debes medir y controlar el exceso de energía en aquellos equipos de alta demanda energética y utilizarlos en horarios de bajo consumo”, recordó Luis Vivar Cortez, director de Innovación, Sostenibilidad y Soluciones de Negocios de Tgestiona.

¿Los precios de las tarifas eléctricas volverán a subir?

Osinergmin, entidad que regula el servicio de energía, ajusta mensualmente las tarifas eléctricas, de acuerdo con una fórmula establecida donde mide cómo va el tipo de cambio, el precio de los metales, el Índice de Precios al por Mayor y otros datos.

Si bien en octubre los recibos fueron 0.27 % más caros para las familias, se desconoce si la tendencia se mantendrá en noviembre, por lo que es mejor prevenir que lamentar.