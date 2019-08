En caso tu sueldo no te permita ahorrar es mejor ajustar tus gastos. | Fuente: Getty Images

Durante la juventud se toman las primeras decisiones financieras, sin embargo, no todos tienen muy claro cómo administrar su salario y en algunas ocasiones no saben cómo terminaron gastando todo su dinero antes de fin de mes. Según Infocorp, hasta el año pasado jóvenes entre 18 y 24 años mantenías deudas de entre S/1,815 y S/ 5,089 en tarjetas y préstamos.

De acuerdo con Kuderna Financial Team, estos son los cinco errores más comunes al momento de administrar tu dinero:

No ahorrar

Contar con un fondo de emergencia es básico en las finanzas personales. Esto te permitirá mantener en orden tu situación financiera por al menos seis meses en caso te enfrentes a algún imprevisto.

En caso tu sueldo no te permita ahorrar, puedes pensar en generar ingresos extra con otros trabajos complementarios de manera independiente, o ajustar tus gastos.

Acumular deudas

Hasta el año pasado las deudas en tarjetas de crédito ascendían a más de S/ 12,762 millones. El pago de intereses y la acumulación de compras pueden resultar perjudicial si no se sabe administrar la línea de crédito de una tarjeta.

No pagar tu crédito estudiantil

Este tipo de deuda, considerada insegura, depende de tus ingresos, por lo que para eliminarla es necesario evaluar opciones de refinanciamiento que te permitan pagar mensualmente con la menor tasa de interés posible.

Adquirir bienes y quedarse sin dinero

Según Kuderna, entre los principales objetivos de los jóvenes está comprar una casa. Este orden de prioridades podría perjudicar sus finanzas si antes no ha terminado de pagar sus deudas ni ha ahorrado lo suficiente para un fondo a futuro.

Gastar de más

Para elaborar un plan financiero personal, debes tener en claro tu situación económica y no pretender un estilo de vida que te genere gastos irracionales sin tener el dinero para mantenerlos. No intentes imitar un estándar de vida que no está acorde a tus ingresos.