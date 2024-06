Economía Devolución de impuesto a la renta 2024: ¿Quiénes podrán recibir este beneficio?

Jorge Picón González, experto tributarista, detalló este viernes cómo es el proceso para la devolución del impuesto a la renta 2024. Sin embargo, recalcó que este beneficio solo se aplica a trabajadores que tuvieron retenciones de impuestos.

"La devolución de impuesto a la renta se aplica a personas que han tenido retenciones de impuestos o pagos a cuenta de impuestos. Alguna persona que gana por debajo de los 2 700 soles en planilla o hasta tus 3 mil soles por recibos no ha tenido impuestos que pagar. No le han retenido impuestos, con lo cual con estas personas no procede una devolución", sostuvo en 'La Rotativa del Aire-Edición Noche' de RPP.

Picón manifestó que las personas que generan renta de trabajo de acuerdo a la ley de impuesto a la renta tiene una deducción automática. También cuentan con una deducción las personas que piden boletas electrónicas por consumo.

"Las personas que generamos renta de trabajo, de acuerdo con la ley de impuesto a la renta, tiene una deducción, sin tener que probar nada, de 7 UIT, que son más o menos unos 35 mil soles al año, pero hay un segundo tramo que se creó hace unos años, en el cual cuando usted va a restaurantes y pide una boleta electrónica o cuando trabaja con algún profesional o médico y le pide un recibo electrónico o el de salud que usted paga a sus trabajadores del hogar, todos esos conceptos le generan una deducción al año como tope de 3 UITs", añadió.

Sunat ya tiene calculados los montos que se devolverán, señala el especialista

El especialista señaló que el monto a reembolsar es de 3 unidades impositivas tributarias (UIT), que equivale a S/15 450 y que Sunat ya tiene calculados los impuestos que se devolverán, pero los usuarios podrían presentar un formulario en caso consideren que la cifra a recibir no es la correcta.

"Hay personas que sí controlan estos montos y podría ser que la información de Sunat no sea exacta. Si usted considera que la entidad no ha procesado bien la información y hay un impuesto a devolverle, puede presentar un formulario de solicitud de devolución, el cual puede presentarse en cualquier momento", explicó.

Por último, precisó que los ciudadanos no necesitarán solicitar estos reembolsos, pero es importante verificar que la cuenta bancaria donde se realizará el depósito sea la correcta.