Día de la Madre: ¿Cuánto esperan crecer los restaurantes?

MARGINAL | 169 | Contexto para la recuperación económica

Hay que insistir en que este es el momento para comenzar a hacer las cosas bien, para empezar a aplicar las medidas económicas que podrían revivir la maquinaria productiva para sacarnos de la recesión, para atraer capitales y relanzar la inversión privada. O seguirnos preocupando por peleítas políticas, dimes y diretes y viajes y todo eso que le encanta a la prensa, pero que no genera puestos de trabajo y no reduce la pobreza y mucho menos la desigualdad. Onda Digital, No Atraco (https://www.facebook.com/ODtvnoticias/videos/629889662287221)