Día no laborable 9 de octubre: ¿cuánto deben pagarme?

El 8 de octubre es feriado por el Combate de Angamos, y el lunes siguiente será día laborable, aunque solo para el sector público.



Con la finalidad de promover el turismo, este lunes 9 de octubre fue declarado día no laborable, debido a que un día antes (8 de octubre) se conmemora el Combate de Angamos.

Si bien la legislación peruana ampara un triple pago cuando se trabaja un feriado, al ser este lunes día no laborable el trabajador no percibirá este beneficio.

Especialistas en derecho laboral explicaron que el día no laborable solo aplica en el sector público y deberá compensarse. En el caso de ser feriado, tanto privados como estatales deberán acatar la disposición.



¿Cuántos días no laborables quedan?

Los feriados y los días no laborables no son iguales, pues los feriados son definidos por ley, mientras que los días no laborables son decretados por el Gobierno.

El Poder Ejecutivo publicó el Decreto Supremo 151-2022-PCM, que declara ocho días no laborables para los próximos meses, dirigidos principalmente para los trabajadores del sector público a nivel nacional.

De acuerdo con la publicación, estas son las ocho fechas establecidas como días no laborables, a las cuales también puede acogerse el sector privado:

Lunes 2 de enero de 2023.

Viernes 28 de abril de 2023.

Viernes 30 de junio de 2023.

Jueves 27 de julio de 2023.

Lunes 9 de octubre de 2023.

Jueves 7 de diciembre de 2023.

Martes 26 de diciembre de 2023.

Martes 2 de enero de 2024.

Estos días no laborables se suman a los feriados normales para crear fines de semana largos, con el fin de impulsar el turismo interno, pero para fines tributarios son considerados hábiles.

Normalmente cuando un trabajador labora durante un feriado debe recibir un triple pago por esa jornada laborada. Sin embargo, esto no aplica para los días no laborables.

¿Cuántos feriados quedan el 2023?

Solo en la segunda mitad del año ya se vieron cinco feriados: En julio, tuvimos tres feriados, en agosto se fijaron dos feriados y en septiembre, no se tuvo ningún feriado programado.

Ahora, para octubre se tiene solo un feriado fijado para el próximo domingo 08 en conmemoración al Combate de Angamos.

En total, para lo que queda del 2023 nos quedan cinco fechas de descanso para los trabajadores públicos y privados.

A continuación todos los días feriados establecidos para este 2023 de acuerdo a ley, tras varias fechas que sumadas recientemente por aprobación del Congreso de la República:

Domingo 01 de Enero: Año Nuevo

Jueves 6 de Abril: Jueves Santo

Viernes 7 Abril: Viernes Santo

Lunes 01 Mayo: Día del Trabajo

Jueves 29 Junio: Día de San Pedro y San Pablo

Domingo 23 de Julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú (FAP)

Viernes 28 Julio: Fiestas Patrias

Sábado 29 Julio: Fiestas Patrias

Domingo 06 de Agosto: Batalla de Junín

Miércoles 30 Agosto: Santa Rosa de Lima

Domingo 08 Octubre: Combate de Angamos

Miércoles 01 Noviembre: Día de Todos los Santos

Viernes 08 Diciembre: Día de la Inmaculada Concepción

Sábado 09 Diciembre: Batalla de Ayacucho

Lunes 25 Diciembre: Navidad



¿Cuánto deben pagarte si trabajas un día feriado?

En algunos casos como los relacionados a servicios básicos las labores no se detienen, por lo que algunos trabajadores continuarán prestando servicios durante los días feriados.

En caso el empleador decide que su empleado sí trabajará durante el feriado deberá comunicarlo anticipadamente y cumplir con compensar el trabajo realizado en día feriado.

Si un empleado formal trabaja durante un feriado, y no obtiene un descanso posterior en compensación, entonces deberá recibir un triple pago en el día, uno por la jornada trabajada y dos adicionales.

Por ejemplo: si un trabajador percibe S/ 1,200 mensuales, su remuneración diaria equivale a S/ 40 (1,200 entre 30 días), y si trabaja durante el feriado deberán pagarle S/ 120 solo por ese día de trabajo. Como S/ 40 de esos S/ 120 ya los recibe dentro de su pago regular, lo que le darían adicional serían unos S/ 80.

Ten en cuenta que no se considera que se ha trabajado en día feriado, si el turno de trabajo inicia el día anterior al feriado y concluye el día no laborable.

Otra opción para las empresas es intercambiar el día feriado laborado con un nuevo día de descanso. Esto solo corresponde si el feriado no coincide con el descanso semanas del trabajador

Asimismo, si un empleador decide pagar por trabajar en feriado, el pago debería efectuarse en la misma oportunidad que se abone el sueldo del mes o en la quincena correspondiente.