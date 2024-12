Dina Boluarte anunció incremento del sueldo mínimo: Esto opinan los economistas y el sector empresarial

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció en Palacio de Gobierno que la remuneración mínima vital (RMV) aumentará de S/1 025 a S/ 1 130, a partir del 1 de enero del 2025. "No podemos permitir que el Perú crezca a tasas altas y que ese crecimiento no se perciba en el bolsillo de los trabajadores", dijo la jefa de Estado.

Reacciones de economistas y sector empresarial

El economista Jorge González Izquierdo mencionó en el programa Encendidos, de RPP, que el aumento de la RMV servirá para "compensar básicamente el poder de compra perdido desde el 1 de mayo del 2022 hasta ahora (2024)", porque en ese período hubo una inflación relativamente alta, sobre todo de alimentos. "La inflación de alimentos es muy relevante para este sector que recibe sueldo mínimo, porque cuanto menos es el ingreso de una familia, más es la proporción que gasta en alimentos", sostuvo.



De acuerdo con el economista, para que el aumento del sueldo mínimo afecte "mínimamente" a la micro, pequeña y mediana empresa, habría que traspasar ese impacto en los costos del producto final. "Si ustedes [los empresarios] logran hace eso, el impacto del aumento en el sueldo mínimo casi va a pasar desapercibido", sostuvo.



Por su parte, el economista David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad, consideró que la medida del Ejecutivo no es oportuna y está muy distanciada del problema de fondo que está detrás de los altos niveles de informalidad del país. "El problema de fondo es que no se solucionan dos grandes cosas que están detrás de este nivel de informalidad: uno, el bajo nivel de capital humano que tienen los peruanos (…) y el otro gran problema es que no se permite que las empresas crezcan y se hagan productivas, porque tenemos un país lleno de burocracia", señaló.



Tuesta indicó que el incremento del sueldo mínimo afectará fundamentalmente a los pequeños empresarios que están trabajando actualmente en la "frontera" entre ser formales o informales. "Una bodega, un pequeño negocio, una pequeña fábrica, algunos de ellos hacen un tremendo esfuerzo por mantener trabajadores en planilla. Entonces, es a ellos fundamentalmente a los que se está afectando con este incremento, sea de 10 % incluso. A la gran empresa no la afectas o la afectas muy poco", apuntó.



Alfonso Bustamante, presidente de la Confiep, expresó su preocupación por el impacto que el aumento de la remuneración mínima vital (RMV) tendrá en las micro y pequeñas empresas, sectores que, según él, tienen las menores capacidades económicas para absorber estos incrementos.

Bustamante advirtió que este aumento podría desincentivar a los microempresarios a formalizarse, o incluso hacer que aquellos que ya habían dado ese paso regresen a la informalidad, ya que el incremento no les permitirá cubrir sus costos operativos.

