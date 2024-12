Jorge González Izquierdo: "El aumento de sueldo mínimo compensa el poder de compra perdido desde 2022"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gobierno González Izquierdo recomendó a la micro, pequeña y mediana empresa trasladar el impacto del aumento del sueldo mínimo al producto final

El economista Jorge González Izquierdo refirió que el aumento de sueldo mínimo de 1025 a 1130 soles servirá para compensar el poder de compra perdido desde mayo de 2022, pues desde entonces la inflación ha sido considerable, sobre todo en el sector alimentos.

"Varias semanas atrás decía que, desde mi punto de vista, el aumento de sueldo mínimo sea del 10%. Ha coincidido mi postura con lo que finalmente ha resuelto el Gobierno", dijo en Encendidos de RPP.

"Yo diría que el sueldo mínimo es relevante para 500 mil o 600 mil trabajadores a lo largo y ancho del país. Si multiplicas eso por cuatro miembros, que conforma una familia promedio en el Perú, estamos hablando de un poco más de dos millones de personas que están directa o indirectamente sujetas al sueldo mínimo. Entonces este aumento viene a compensar el poder de compra perdido desde el 1 de mayo de 2022, porque en ese período ha habido una inflación relativamente alta en el sector de alimentos", agregó.

Afirma que recesión del 2023 no fue por protestas sociales: "Quien le ha escrito ese discurso no sabe lo que está diciendo, señora presidenta"

Más adelante, González Izquierdo indicó que la recesión del 2023 se debió a diversos factores económicos y no a las protestas sociales, tal como dijo el Gobierno.

"Cuando en el 2023 Dina Boluarte no se atevió a decir que estábamos en recesión, le echó toda la culpa a las 500 protestas sociales. No, señora presidenta, quien le ha escrito ese discurso no sabe lo que está diciendo o sabe políticamente lo que está queriendo transmitir, pero eso no es correcto", precisó.

"La recesión del año pasado tuvo varias causas: shocks negativos de oferta externos, shocks negativos de oferta internos, además de problemas con la demanda agregada interna y la demanda agregada externa. Entonces son varios los factores que ocasionaron la recesión y no solamente los conflictos sociales", añadió.

¿Cómo reducir el efecto del aumento del sueldo mínimo en los pequeños empresarios?

Finalmente, recomendó a la micro, pequeña y mediana empresa trasladar el impacto del aumento del sueldo mínimo al producto final a fin de no verse afectados económicamente.

"Una recomendación para los empresarios de la micro, pequeña y media empresa: para que les afecte mínimamente el aumento del sueldo mínimo pueden traspasar ese impacto en sus costos total o parcialmente a su producto final. Si ustedes logran hacer eso, el impacto del sueldo mínimo va a pasar desapercibido", culminó.