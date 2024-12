Perucámaras pide a Boluarte reconsiderar incremento de la RMV: "Es el momento y la oportunidad en la que no se debe dar"

El Gobierno aseguró que la presidenta Dina Boluarte se pronunciará sobre el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV). Por ello, Óscar Zapata, presidente de Perucámaras, se presentó en Ampliación de Noticias por RPP y se refirió al tema.

"Pedirle a la Presidenta de la República, que reflexione en estos pocos días que nos quedan hasta terminar el año y que, por favor, piense y repiense el incremento del sueldo mínimo vital. No es que no se vaya a dar, es el momento y la oportunidad en la que no se debe dar. Debiéramos volver a pensar, a razonar el tema porque se va a generar mayor informalidad, que es justamente lo que el país no requiere", señaló.

Zapata considera que esta es una "medida populista" y podría llevar a más empresas formales a la informalidad.

"El peso de la carga tributaria ya no puede darse sobre las empresas formales porque la informalidad ha crecido. Al haber menos empresas informales, obviamente hay menos tributación", explicó y aseguró que debe abordarse el tema con políticas que fomenten la formalización y alivien la carga para las empresas.

El impacto de la inseguridad en el crecimiento económico

Óscar Zapata explica que la inseguridad ciudadana es uno de los temas que más agobian al empresariado a nivel nacional, pero hay una falta de medidas efectivas del gobierno para enfrentar este problema.

“El exministro Castilla dice que la inseguridad ciudadana genera e impide ese crecimiento que, desde el 2013, no se da a dos dígitos”, enfatizó y cuestionó la limitada asignación presupuestaria para combatir este problema.

“El 97.8 % del presupuesto del Ministerio Interior sigue siendo para pagos de sueldos, salarios, retiros, etc. Solamente el 2.2 % del presupuesto se está dedicando para compra de activos que significan la lucha contra la inseguridad ciudadana", finalizó.