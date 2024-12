Presidente de la Confiep afirma que el aumento del sueldo mínimo es "una decisión política"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gobierno Presidente de la Confiep sobre aumento del sueldo mínimo: “Solo alcanza a 2 % de la población”

El presidente de la Confiep señaló que los más perjudicados con esta medida del Ejecutivo son los empresarios de la micro y pequeña empresa. | Fuente: Agencia Andina (X/@Agencia_Andina)

Esta mañana, la presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció el aumento de la remuneración mínima vital a S/ 1 130 a partir del 1 de enero de 2025. Al respecto, el titular de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Alfonso Bustamente, tildó -en entrevista con RPP- como una "decisión política" la medida del Ejecutivo.

"No es una sorpresa (el aumento del sueldo mínimo) porque venimos discutiendo este tema desde hace casi un año y -lamentablemente- en el Consejo Nacional del Trabajo no llegamos a un acuerdo porque no estaban dadas las condiciones para ello. Lamentablemente, se ha tenido que tomar una decisión más política", indicó el presidente de la Confiep.

Asimismo, Bustamante indicó que el aumento del sueldo mínimo solo alcanza a 2 % de la población laboral debido a que las tasas de informalidad en el país superan el 75 %.

Las micro y pequeñas empresas son las más perjudicadas, según Bustamante

El presidente de la Confiep indicó que los más perjudicados con esta medida del Ejecutivo son los empresarios de la micro y pequeña empresa. En ese sentido, alertó que se podrían perder puestos de trabajo como consecuencia del aumento del sueldo mínimo.

“¿Dónde están los trabajadores que perciben remuneración mínima? En el sector micro y pequeña empresa, donde evidentemente están las menores capacidades de absorber […] El microempresario que está evaluando transitar hacia la formalidad porque debiera obtener beneficios grandes, hoy en día se le hace más difícil. No sé cuántos de ellos volverán a la informalidad porque simplemente no les alcanza. Se pierden puestos de trabajo en el sector micro y pequeña empresa”, afirmó.

En esa línea, Alfonso Bustamante aseguró que el aumento de la remuneración mínima vital hace “más difícil el tránsito hacia la formalidad” de los trabajadores informales.

“El incremento que todos queremos (es que beneficie a) todos los trabajadores y no solamente de un grupo, que solo alcanza al 2 % de esa masa laboral. Qué pasa con el 98 % o el 75 % que, al alejarse de la remuneración real y formal, se hace más difícil el tránsito hacia la formalidad”, expresó.

Por último, Bustamante señaló que la medida promulgada por el Ejecutivo debería tener un "criterio técnico".

“Esta remuneración debería tener un criterio técnico basado en una fórmula que hoy existe, pero que no se aplica. Si hay que hacer algunas modificaciones a la fórmula, estamos dispuestos a mejorarla. Pero no puede pasar que esta remuneración sea una herramienta pública de popularidad”, acotó.

“La posición de la Confiep es absolutamente técnica. Lo que más quisiéramos los empresarios es que la remuneración se multiplique varias veces. Tenemos que mejorar las capacidades de los trabajadores y hacer cronogramas que promuevan la eficiencia laboral, solo así será sostenible”, concluyó.