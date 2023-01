Direcagro podría demandar al gobierno | Fuente: Andina

Los cuatro intentos fallidos de Agro Rural para conseguir fertilizante para los agricultores, podría concluir en una demanda millonaria contra el Estado, luego de la resolución del contrato con Direcagro, la última empresa ganadora de la buena pro para proveer de urea.

Recordemos que Direcagro ganó, luego que se descalificara a los tres primeros postores por no garantizar la calidad del fertilizante. Esto generará una demanda por “supuestos daños y perjuicios” a la referida empresa.

“Agro Rural, se niega a pagarnos por concepto de resarcimiento económico ante daños y perjuicios (tras la cancelación de la orden de compra de urea en diciembre). Con esta decisión están decidiendo ir a un arbitraje. Tampoco nos han devuelto el dinero de la fianza. La etapa de trato directo venció el jueves y aunque le dimos plazo hasta el viernes para resolver o tener una respuesta, no fue así”, indicó Pablo Leguizamón, presidente de Direcagro a Gestión.

Solo en el caso de la garantía, Agro Rural debería alrededor de US$ 510 400, por lo que hay riesgo de “proceder con una denuncia pelan contra los funcionarios”, a esto se le suma un arbitraje internacional para definir en cuánto ascienden los daños y perjuicios por el proceso frustrado.

Por ahora, Leguizamón esta decisión todavía no está tomada pues si bien ya culminó la etapa de trato directo, todavía faltan 15 días calendario para solucionar la controversia y posterior a ello habrá un plazo de 30 días para pedir un arbitraje.

¿Por cuánto demandará Direcagro?

Según el CEO, Agro Rural retiene “de forma ilegal fondos que no le pertenecen”. El monto es el 2 % del monto contratado (US$ 25.5 millones) lo cual equivale a US$ 510,400. “El 30 de diciembre del año pasado dieron de baja al contrato y hasta el momento no lo han devuelto”, precisó.

También resaltó que Agro Rural aparentemente condicionó la firma de un acuerdo para no reclamar por daños y perjuicios. Sin embargo, la decisión es tomada, refirió el empresario y todo apunta a que el monto a demandar superará los US$ 9 millones.

“Tras concluirse la etapa de trato directo, inmediatamente vamos a un arbitraje. Presentaremos el expediente ante la Cámara de Comercio. Nuestro abogado es quien se va a ocupar de todas las diligencias que esto conlleva, pero vamos a ir arbitraje”, indicó.