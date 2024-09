Directorio de Petroperú renuncia: CCL y SNMPE se pronuncian

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La situación de Petroperú no tiene cuando acabar. Tras la renuncia del Directorio de la empresa estatal, algo que se venía voceando desde la semana pasada, los gremios empresariales alzaron su voz y se pronunciaron sobre el tema.

En Entrevista con RPP, María Julia Aybar, presidenta del Comité Sectorial de Hidrocarburos de la SNMPE sostuvo que la situación que atraviesa perjudica al país.

Al ser consultada sobre cuál debería ser el perfil del directorio, Aybar indicó que este debe estar alejado de los sesgos políticos.

“Es clarísimo, en cualquier escenario debemos tener gente técnica, preparada, totalmente independiente de cualquier sesgo político porque el reto de manejar una situación tan difícil como Petroperú requiere que sean personas preparadas, y no solo en el sector hidrocarburos, sino otros aspectos temas financieros, gestión corporativa”, precisó.

En tanto la Cámara de Comercio de Lima (CCL) emitió un pronunciamiento lamentando que por “la inacción del Gobierno se haya precipitado la renuncia unánime presentada por los miembros del directorio de la empresa estatal Petroperú” a los que calificó como profesionales independientes y técnicamente calificados.

“El 27 de agosto último, el Directorio de Petroperu presentó un plan serio que contenía alternativas como la quiebra, la liquidación o una reestructuración profunda que goce de credibilidad del país”, se lee en el comunicado.

“La insostenible situación financiera de la compañía, que fue advertida el 13 de mayo por los directores renunciantes, crea un clima de inestabilidad de la economía peruana, debido al impacto en el creciente déficit fiscal. A junio de 2024, la empresa registró pérdidas de US$ 452 millones; en febrero pasado, la empresa estatal recibió una garantía excepcional de US$ 1,300 millones mediante el Banco de la Nación, a fin de que pueda continuar operando y pague las deudas pendientes, y ahora se requieren US$ 2,200 millones para cumplir con sus compromisos, dinero que saldría del bolsillo de todos los peruanos”.

En tal sentido, la CCL emplaza a la presidenta Dina Boluarte a tomar decisiones sobre este problema trascendental para el país.

“La CCL exige una respuesta inmediata, la cual fue solicitada desde el 28 de agosto último. Asimismo, la Cámara rechaza cualquier intento de nombrar a directores y funcionarios que no cuentan con las capacidades técnicas suficientes para enfrentar la difícil situación de Petroperú”.