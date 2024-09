Estas son las 5 claves que debes saber para entender lo que está pasando con Petroperú

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Petroperú se encuentra en un estado de crisis financiera, por lo que el directorio propuso tres salidas al Gobierno. Pese a los esfuerzos por colocar en agenda del Ejecutivo la situación de la empresa, el directorio decidió renunciar unánimenente, pues consideran insostenible el estado crítico de Petroperú.

Ahora, expertos en el sector y gremios relacionados están analizando la viabilidad de la empresa y opinan cuáles serían las medidas idóneas para su continuidad.

1. ¿Qué es Petroperú y a qué se dedica?

Petroperú es una empresa de propiedad del Estado peruano y de derecho privado que se dedica al transporte, refinación, distribución y comercialización de combustibles y otros derivados del petróleo.

Se fundó el 24 de julio de 1969; sin embargo, con el paso de los años, ha sufrido una crisis que los ha llevado a recibir constantes préstamos del Estado.

2. Razones por las que Petroperú está en crisis

Desde 2017, el gobierno peruano transfirió más de 5,800 millones de dólares a favor de Petroperú; pero, pese a los esfuerzos, como la reducción de personal, el progreso no dio los resultados esperados y la gestión gubernamental fue criticada por la ausencia de acciones efectivas.

A través de un informe, Petroperú dio a conocer que “durante el 2023, el sector hidrocarburos registró una importante recuperación tras la crisis de la pandemia del COVID-19. No obstante, a pesar de la reversión de los efectos adversos de la pandemia, en el 2023 los resultados de Petroperú muestran una pérdida neta de US$ 822 millones 751 mil”. Ello se da debido a la reducción de las ventas del mercado nacional por el incremento de la competencia que ofrece mayores descuentos y condiciones comerciales.

Entre las otras razones que explica la empresa petrolera, se encuentran:

Las mayores exportaciones de residual originado durante el proceso de arranque de la Nueva Refinería Talara (NRT) comercializado a precios inferiores, respecto a la adquisición de la materia prima de petróleo crudo .

. El incremento de los costos de importación originados principalmente por el conflicto entre Rusia y Ucrania.

La renovación de los inventarios a menor costo.

Los mayores gastos operativos derivados de la operación no optimizada de la NRT, al encontrarse en periodo de arranque progresivo.

Las pérdidas netas de la unidad de negocio del Oleoducto Norperuano, que vio limitada su operación debido a hechos ocasionados por terceros.



Para este 2024, la situación empeoró, y Petroperú registró pérdidas adicionales de 452 millones de dólares en el segundo trimestre.

En cuanto al Ejecutivo, el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, y el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, enfrentan críticas por la falta de respuestas sobre el tema en el Consejo de Ministros.

3. Las alternativas que plantea el directorio de Petroperú

Diego Macera, miembro del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú, resalta las tres posibles opciones que planteó Petroperú.

Continuar inyectando capital a la empresa, como hasta ahora, sin pedir ni asegurar cambios organizacionales creíbles que busquen su eficiencia. Es decir, pueden continuar con estas acciones “lo cual le cuesta a todos los peruanos. Todos acá pagamos impuestos, se arrienda ese IGV y de ese dinero sale para pagar la pensión de Petroperú. Se podría hacer eso indefinidamente”.

Aceptar su quiebra y/o liquidación con las obligaciones legales y financieras que podrían enfrentarse. Tras ello, se puede “ver cómo se realiza el repago de deudas porque hay acreedores que van a decir cuánto les deben y cuáles son las soluciones para ello”.

Una reestructuración profunda que goce de credibilidad. Esto conllevaría una consecuente y necesaria inyección de capital del gobierno con la condición de realizarse acciones de eficiencia organizacional que serían implementadas con el apoyo de una firma de experiencia internacional comprobada.

Si bien el Gobierno anunció que no privatizarán la empresa y que oprtarían por posibilidad de que un PMO del mercado internacional para su liderazgo, el Directorio de la empresa estatal presentó su renuncia unánime, debido a la falta de pronunciamiento por parte del Gobierno frente a la situación financiera de la empresa.

Señalaron a través de un comunicado que en las actuales condiciones de incertidumbre es "inviable continuar con el encargo recibido". Además, Pedro Gamio, miembro del directorio renunciante, señaló a RPP que "la situación de la empresa no puede esperar más, no puede esperar hasta octubre", que el Ejecutivo oficialice las medidas con un Decreto de Urgencia.

"La sitación de la empresa no puede esperar más. Hemos escuchado distintas declaraciones, pero Petroperú no puede esperar a octubre. Esta situación se ha advertido con suficiente anticipación y la diferencia es que tenemos que ir a una solucion que no sea solo inyección de oxígeno, porque el paciente está en cuidados intensivos", dijo a RPP.

4. ¿Hay una solución viable?

El especialista en hidrocarburos, Erick García, explica que el primer escenario, de continuar inyectando dinero a Petroperú sin restricciones, no es viable.

El segundo escenario es declarar la insolvencia y que pase un proceso concursal, lo cual explica García, también generaría impactos para el país.

El tercer escenario que el especialista considera el más viable, es poder reestructurar la empresa.

"Para este se requiere decisión del Ejecutivo y darle facultades al directorio, con algunas normas específicas y lo más importante es que se centren en la conversación y refinación y que los negocios que no generan valor salgan de la empresa, como el Oleoducto o la concesión Suroeste del gas natural y otros negocios no rentables", detalló.

Por otro lado, Diego Macera opina que, “si es que esto (las soluciones de Petroperú) está pasando por encima de lo que quiere el Minem y el MEF, que son los dos titulares de las acciones de Petroperú, habría que dar un paso al costado. No hay mayor opción”.

Como se sabe, la decisión final recae en la mandataria Dina Boluarte, quien deberá decidir entre una solución costosa, la liquidación o una reestructuración que podría, según algunos, estabilizar la compañía.

5. Gremios se pronuncian ante la crisis de Petroperú

Ante las opciones presentadas para la situación de crisis de Petroperú, diferentes gremios se pronunciaron para dar a conocer su opinión.

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep)se mostró en desacuerdo con la decisión de que Dina Boluarte destituya al actual directorio de Petroperú y que se nombre a nuevos funcionarios.

“Una decisión abrupta de cambiar al directorio de la empresa estatal por haber transparentado la preocupante situación financiera de Petroperú, atenta contra la gobernanza independiente de cualquier cosa”, y advierten que “esta decisión podría repercutir en la clasificación del riesgo país encareciendo los créditos para los peruanos”.

Por su parte, la Cámara de Comercio de Lima (CCL), considera que “la situación actual de Petroperú es insostenible debido a su complicada situación financiera, las continuas solicitudes de apoyo financiero al Estado generan una carga significativa para los recursos públicos”.

Este gremio recordó que, a junio del 2024, Petroperú registró pérdidas recurrentes y continuo apoyo financiero del Estado.

“En febrero de 2024, la empresa estatal recibió una garantía excepcional de US$ 1,300 millones mediante el Banco de la Nación, a fin de que pueda continuar operando y pague las deudas pendientes. El 13 de mayo pasado, el directorio de Petroperú anunció la necesidad de contar con otros US$2,200 millones para cumplir con sus compromisos, dinero que saldría de los recursos públicos", detallaron.

Desde la CCL solicitaron detener su posible intención de remover al actual directorio de Petroperú. Según indican, esto sería contraproducente, ya que “ha transparentado la grave situación de la empresa estatal y ha propuesto su reestructuración profunda y efectiva”.

Por su parte, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) dio a conocer que los recursos destinados a mantener a flote a Petroperú deberían ser utilizados para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Además, solicitó al Gobierno que tome decisiones para beneficiar a los peruanos, y no en favor de los intereses de unos pocos que se han beneficiado de los manejos deficientes de la empresa estatal.