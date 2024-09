Pedro Gamio sobre renuncia del directorio de Petroperú: "La situación de la empresa no puede esperar más"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El directorio de Petroperú renunció unánimemente. Al respecto, Pedro Gamio, quien es parte del directorio, indicó a RPP que la situación de la empresa no puede seguir esperando y la asemejó con un paciente en cuidados intensivos.

"La sitación de la empresa no puede esperar más. Hemos escuchado distintas declaraciones, pero Petroperú no puede esperar a octubre. Esta situación se ha advertido con suficiente anticipación y la diferencia es que tenemos que ir a una solucion que no sea solo inyección de oxígeno, porque el paciente está en cuidados intensivos", explicó a RPP.

Al ser consultado por el apoyo recibido por parte del Gobierno, indicó que se encontraba agradecido con los ministros Rómulo Mucho y José Arista, que en todo momento "han seguido la situación de la empresa y han apoyado el proyecto de norma que está hace semanas en debate".



"De acuerdo a la Constitución, para que exista una norma con un Decreto de Urgencia, se necesita el apoyo de la Presidencia del Consejo de Minsitros y el alto nivel de gobierno. Esto trasciende a los minsitros de Energía y Minas, y Economía".



Asimismo, exhortó a las autoridades que emprendan una hoja de ruta que conlleve a la restructuración de la empresa y sincerar los números, respecto a lo que Petroperú le ha dado al Estado peruano y cuánto ha recibido de este.

"La quiebra de la empresa puede significar pagar la deuda sin ninguna posibilidad de ingreso. Sería una locura, porque se invertido más de 6 mil millones de dólares y lo que tenemos que buscar es la solución transparente que le permita al país recuperar esa inversión y devlverle el equilibrio económico a la empresa", señaló.

Por otro lado, reafirmó que la empresa ha recibido un daño político desde hace muchos años que se ha acumulado, a la que se le ha golpeado hasta reventar.