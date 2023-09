¿El gobierno puede importar limón ante el alza de precios?

El gobierno debería elaborar protocolos fitosanitarios para evitar el ingreso de plagas como el Dragón Amarillo y anticiparse al impacto del clima en otros productos.

El precio del limón bordea los S/ 15 el kilo y para mitigar el golpe económico en los bolsillos de los peruanos, el ministro de Economía y Finanzas (MEF) propuso evaluar con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) la importación del producto, ¿será esto posible?

Según Milton Von Hesse, ex ministro de Agricultura, la importación es responsabilidad de la empresa privada, en este caso el gobierno solo tiene la tarea elaborar reglamentos fitosanitarios para evitar el ingreso de plagas a través de la importación.

"No es que el Midagri vaya a salir a importar limones, eso no tiene mucho sentido porque lo hacen los privados... Si no hay un convenio fitosanitario entre los países y en relación específica al limón, no se va a poder importar", recordó.

Para Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), esta medida puede representar un riesgo para la agricultura sobre todo si ingresan plagas, por lo que no consideró una medida adecuada.

"Un problema tan complejo no se soluciona con medidas de corto plazo como la importanción de limones que puede traer la plaga HLB o dragón amarillo que causan estragos a la producción de cítricos en otro país”, expresó.

Por otro lado, Juan Manuel Benitez consideró que si el gobierno evalúa importar productos, también debe determinar qué otros serán afectados con las altas temperaturas para realizar medidas con anticipación.

"Si están pensando en que la estrategia es abrir la importación, deberían estar trabajando ya en qué productos podrían afectarse, cuáles son los protocolos sanitarios para poder viabilizar la importación sino simplemente podría ser un buen anuncio que no se podría concretar", expresó.









¿Cómo crear las regulaciones?

El tiempo para la elaboración de los protocolos para importar son indeterminados, pues tiene que evaluarse varios factores como el lugar de procedencia. En el caso del limón, los países proveedores podrían ser México y Colombia por ser productores y exportadores del fruto; sin embargo, el Perú debe revisar si cuenta con reglamentos ya establecidos con respecto a ambas naciones.

"No es cuestión de comprar sacos y traerlos, no funciona así. Los productos frescos, perecibles son mucho más complicados, una cosa es traer zumo procesado, pero traer limón no es posible de forma tan rápida, tendría que ver si Senasa ya tiene los protocolos", agregó Benitez.

¿Cuándo se regularán los precios?

La ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes, recordó que el precio del limón siempre se eleva en agosto por ser un producto estacionario con baja producción en esta temporada; el encarecimiento se intensificó por las lluvias que redujeron las cosechas sobre todo en Piura y Lambayeque.

El año pasado, el precio del limón pasó de S/ 1.5 a S/ 5 en agosto, según datos del Midagri, pero en noviembre se estabilizó a S/ 2.