"El problema no es la minería, sino el crimen organizado": especialista rechaza paralización minera en Pataz

Dante Pinto, consultor de formalización minera, calificó como una "decisión desesperada" la suspensión de la actividad minera en Pataz por 30 días prorrogables, norma dispuesta por el Gobierno tras el hallazgo de los cuerpos de 13 trabajadores de una mina que fueron reportados como secuestrados el pasado 26 de abril.

En conversación con RPP, consideró que el Ejecutivo debió tomar en cuenta la prevención de estos casos antes que optar por la inactividad minera en la provincia, pues el problema real está en la criminalidad

"El problema que estamos viviendo en Pataz no es un tema de minería, no es un tema de confrontación solamente entre mineros. Acá estamos ante un problema de crimen organizado y eso hay que identificarlo bien", sostuvo.

"El problema no es el Reinfo"

Consideró que la medida acaba perjudicando a familias que viven de esta actividad y de todo lo relacionado con ella.

"Yo creo que sí, hay medidas drásticas que tomar, pero el problema no va por el tema minero, el problema no es el Reinfo, el problema no es el proceso de formalización", mencionó.

Consultado sobre el Reinfo, dijo que, si bien se debe sancionar a quienes "se cuelgan" de este proceso de formalización, se debe considerar que para algunos mineros existe un "cuello de botella" que nos les permite que sus actividades sean reconocidas legalmente.

"Lamentablemente, hay un cuello de botella que es un acuerdo que debe haber entre el titular de la concesión y la persona que está trabajando. Ese es uno de los principales problemas y no se ha podido resolver", apuntó.