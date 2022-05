La economista Mónica Muñoz-Najar manifestó que la medida que permite retirar los depósitos de la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) puede ser considerada como "regresiva" ya que no necesariamente beneficia a las personas más pobres. De esta forma, sostuvo que las últimas medidas tomadas por el Estado para reducir los niveles de pobreza no están siendo bien focalizadas ni dirigidas a quienes realmente lo necesitan, generando expectativas que a larga no permiten contener la crisis de alza de precios.