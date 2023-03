Contaron su testimonio empresarial para motivar a más mujeres a prepararse e impulsar un negocio propio. | Fuente: Internet

En el Perú, hay más de 2 millones de pequeñas y medianas empresas conducidas por una mujer y este 8 de Marzo, es necesario resaltar el aporte a la economía que hace este género que representa más del 40 % de la población.



“Nunca tuve miedo al trabajo, lo hacía desde niña”

A sus 36 años, Marlita Tenorio es la propietaria de una empresa que fabrica ropa deportiva desde el 2010. Su negocio se llama Águila Sport, y lo inició en un local de 2 m2 con 4 máquinas de coser que compró con un préstamo familiar, ahora envía sus productos a Europa, Estados Unidos y Puerto Rico.

Si hay eventos que recuerda es su niñez en su natal pueblo Santa Rosa de la Yunga en la provincia de Jaén, región Cajamarca. Los escasos recursos de su familia la obligaron a trabajar desde muy temprano, “A los 7 años yo trabajaba con mis padres en la cosecha de café”, refiere.

Llegó a lima a los 17 años para postular a la universidad, pero no lo consiguió y se dedicó a reunir dinero para estudiar contabilidad en un instituto privado, mientras trabajaba en una empresa textil donde ganó la experiencia que la impulsó a colocar un negocio.

“Un día mientras caminaba me puse a pensar en el nombre, entonces me acordé de la canción ‘Como las águilas, caminarán y no se cansarán’, y le puse a mi negocio Águila, porque yo nunca he parado y seguiré con todas las dificultades”, refirió.

Aunque el camino de una empresaria no es fácil, su deseo por tener un negocio, ser independiente y poder generar trabajo para más peruanos la motivó a realizar varios sacrificios.

“Yo he trabajado de madrugada, con mi barriga a veces embarazada, hemos aprendido, hemos cometido muchos errores que pensábamos a veces que íbamos a quebrar, igual en la pandemia pensamos que íbamos a quebrar, pero gracias a Dios yo me reinventé la mascarilla y lo meses más bajos hemos tenido que salir a vender afuera por el Mercado Central”, detalló.

Cinco generaciones de mujeres pisqueras

En el Perú, 4 de cada 10 mujeres crean su propio empleo; además, lideran la mayoría de micro y pequeñas empresas como Finca 314, una bodega vitivinícola fundada en 1821, la cual ha sido llevada por cinco generaciones de mujeres.

Carmen Robatty de Moquillaza es la actual gerente, pero también es productora pisquera, presidenta del Comité de Pisco en la Asociación de Exportadores ADEX, estudia enología y participa activamente en diferentes organizaciones.

“Tenemos que superar nuestros miedos, tenemos que superar derrepente algo que no nos impulsa al salir adelante y cómo lo podemos superar, convenciéndonos que nosotras podemos hacer que este sector siga creciendo, pero preparándonos técnicamente para enfrentar todos esos aspectos de exigencia de los mercados tanto nacional como internacional”, refiere.

Su hija Claudia Robatty es administradora de empresas, sommelier internacional y catadora profesional y recalca ser una “apasionada del pisco”. En los últimos años, junto a su madre y sus otras dos hermanas han trabajado para poner en el mercado seis productos a base de pisco, los cuales representan a los personajes más importantes de su familia.

Uno de los objetivos de estas mujeres además de especializarse técnicamente en la elaboración del pisco, es fomentar el trabajo femenino. Actualmente, emplean a más de 70 mujeres, sobre todo en la temporada de la vendimia. “Ellas tienen mucha delicadeza para el corte y el despunte”, refiere Carmen Robatty.

Todavía una amplia brecha por cerrar

Si bien se avanzó mucho en el empoderamiento femenino, hay retos que afrontar desde el plano económico como reducir la dependencia económica que condena a varias a ser víctimas de la violencia de género. En el Perú 3 de cada 10 mujeres no tienen ingresos propios, lo que las deja en una situación de precariedad y desprotección.

En el ámbito laboral, una mujer en promedio recibe casi 300 soles menos que el sueldo básico y la informalidad afecta a 4 de cada 10 según el Instituto Nacional de Estadística e Informática.