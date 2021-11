Las empresas no solo pueden ser multadas por no depositar la CTS, sino que también pueden ser sancionadas por no entregar la hoja de liquidación correspondiente. | Fuente: Andina

Las empresas tienen plazo solo hasta el 15 de noviembre para pagar la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a sus trabajadores. Pero, ¿cuál es la sanción si no cumplen con el depósito?

En caso de incumplimientos con el pago de la CTS, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) señala que existen distintas multas diferenciadas por considerarse una infracción grave.

“Se trata de tres escalas de multas diferenciadas para la micro, pequeña, mediana y gran empresa (No MYPE) que aplica la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), montos que van entre los S/ 484 hasta los S/ 114,928”, explicó Víctor Zavala, gerente del Centro Legal de la CCL.

Las multas para micro y pequeñas empresas inscritas en REMYPE no podrán superar, en un mismo procedimiento sancionador, el 1% de los ingresos netos percibidos en el ejercicio fiscal anterior al de la generación de la orden de inspección.

Por no pagar CTS, las microempresa deberán pagar una multa de entre S/ 484 y S/ 1,980. Mientras que las pequeñas empresas son sancionadas con entre S/ 1,980 y S/ 19,800.

Las medianas y grandes empresas recibirán multas de entre S/ 6,908 y S/ 115,928.

Además, las empresas no solo pueden ser multadas por no depositar la CTS, sino que también pueden ser sancionadas por no entregar la hoja de liquidación correspondiente.

Al no entregar al trabajador la hoja de liquidación dentro de los 5 días de efectuado el depósito estarán incurriendo en una infracción leve, por lo que podrían recibir multas de entre S/ 198 a S/68,288.