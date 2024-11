"Terminando APEC nos reuniremos con la presidenta para evaluar el incremento de la RMV", anunció Daniel Maurate

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En el marco de las reuniones por el Foro APEC 2024, Daniel Maurate, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, conversó con RPP sobre el aumento de la Remuneración Mínima Vital y la inseguridad ciudadana.

"Hemos terminado el diálogo en el Consejo General del Trabajo, un diálogo alturado y respetuoso. No hemos llegado a un acuerdo, pero no quita la importancia de dialogar", dijo al iniciar.

Además, agregó que la propuesta "ya pasó al Ejecutivo y la presidenta ha recibido a los representantes de los empleadores, también a gremios sindicales. Terminando APEC nos reuniremos la presidenta para hacer una evaluación muy técnica para ver la posibilidad de incremento de la RMV, pero cuidando de que no pueda afectar la formalización laboral", anunció.

No brindó fechas exactas o estimaciones sobre cuándo podría darse el anuncio de la presidenta; sin embargo, aceptó que la RMV no es suficiente para los ciudadanos y que "merecen ganar mucho más". En paralelo, también tiene presente de que "un incremento no técnico o no racional, puede impactar en las pequeñas empresas porque como todos sabemos, el sueldo mínimo lo pagan las pequeñas empresas, las microempresas porque la gran empresa y la mediana empresa pagan mucho más que el sueldo mínimo".

Daniel Maurate se refirió a las protestas contra la criminalidad

El ministro mencionó que respeta las protestas que los ciudadanos están realizando para exigir sus derechos y aprovechó para aclarar lo que implica el Foro APEC 2024.

"Un país que crece en inversión, crece en PBI, crecen en empleo y con ello, se cae la pobreza y la pobreza extrema. Es un razonamiento muy lógico, respetamos todas las voces. Respetamos todas las posiciones", dijo.

Finalmente, reconoció que el Gobierno debe hacer un esfuerzo para que los ciudadanos comprendan que están tomando medidas a su favor, es decir, para eliminar la pobreza y la pobreza extrema, que haya menos criminalidad organizada y sea atractivo para la inversión.