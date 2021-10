La compañía china Evergrande tiene una millonaria deuda de más de US$ 300,000 millones. | Fuente: EFE

Hoy, 11 de octubre, se cumple una nueva fecha de vencimiento para que la inmobiliaria china Evergrande realice el pago de intereses de tres bonos 'offshore'.

La compañía, que tiene una millonaria deuda de más de US$ 300,000 millones, debía realizar un importe de unos US$ 148 millones, pero hasta el cierre de esta nota se ha reportado que aún no se ha realizado el importe.

Según Bloomberg, los acreedores de la empresa señalan que no han cobrado el cupón de deuda que vencía este lunes.

"Los inversores dijeron que no habían recibido pagos de cupones en el pagaré al 9.5% de Evergrande con vencimiento en 2022 y sus bonos al 10% con vencimiento en 2023 a las 5 pm en Hong Kong", indicó la agencia.

Esta es la tercera vez que Evergrande incumple con la fecha de vencimiento de sus deudas. El pasado 23 de septiembre dejó pasar el plazo para pagar unos US$ 84 millones de otro paquete de bonos cotizados en el extranjero, y el siguiente el 29 de septiembre, para otros US$ 47,5 millones.

Sin embargo, según la clausulas de los bonos el conglomerado todavía no ha incurrido oficialmente en impago, pues tienen una prórroga de 30 días consecutivos para abonar las cantidades tras la fecha establecida.

Pese a su falta de pago, la compañía Evergrande no se ha pronunciado respecto a su falta de pago de sus bonos 'offshore'.

La situación del conglomerado ha activado las alarmas sobre el estado del sector inmobiliario chino, cuyo peso es de cerca de un tercio del PBI de China.

Además, en las últimas semanas otras inmobiliarias como Fantasia Holdings o Xinyuan Real Estate se han sumado a la lista de empresas del sector con problemas para hacer frente a la deuda que acumularon para alimentar su crecimiento durante años.

(Con información de la Agencia EFE y Bloomberg).