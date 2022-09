Agroexportaciones crecerían casi 17 % a fin de año.

A fin de año, las exportaciones podrían sumar más de US$ 70 000 millones, esto representaría un importante crecimiento en el sector, donde solo las agroexportaciones tradicionales y no tradicionales alcanzarían los US$ 10 000 millones, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

“Este año el Perú alcanzará una cifra récord, sobre todo en el sector alimentos, que significará un crecimiento cercano al 17 %, será un récord histórico porque posicionará al Perú como un proveedor global, de alimentos. En el caso de la fruta, somos el noveno proveedor de fruta en el mundo y en vegetales ocupamos el puesto 16”, refirió Edgar Vásquez Vela Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (CIEN – ADEX).

A dos años de la pandemia por el nuevo coronavirus, las empresas continúan enfrentando el alza en los costos de producción, según el vocero. A este problema se le suma la escasez de fertilizante que afectó de forma distinta a los agroexportadores y a pequeños productores de menor escala, los últimos tuvieron mayor impacto.

“Más que la escasez de fertilizantes, tenemos el problema de los costos elevados, a pesar de que se están normalizando y se encuentran por encima de los promedios que existían durante la crisis”, precisó el vocero

Expo alimentaria

Para continuar con el posicionamiento de las empresas del sector alimenticio en los ojos del mundo, se realizó la Expo alimentaria donde participan más de 300 empresas, las cuales buscan concretar negocios por un total de US$ 150 millones.

En los diferentes estantes se observaron distintos modelos de negocios y aprovechamiento de nuestros recursos como los cereales andinos, el pisco. Entre la oferta se encuentran las impulsadas por las asociaciones de la selva, principalmente del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), quienes optan por la producción de café y cacao, los cuales son cultivos alternativos de la hoja de coca.

"Los ashaninkas están cerca a los colonos que están sembrando la hoja de coca, talando muchos árboles y contaminando. Nosotros, para que nuestros hijos no se metan en la elaboración de droga, tratamos de darnos una oportunidad para trabajar con el cacao”, explicó Felixto Cabanillas, presidente de la Asociación Kemito.

Empresas se abren paso aprovechando nuevas demandas

raíz de la covid-19, la megatendencia por la alimentación saludable está en auge, y eso está siendo aprovechado por Lesergen, una empresa dedicada a la exportación de pulpa de frutas y otros vegetales congelados.

“Vemos que, en el mercado internacional, las personas buscan reducir la cantidad de desperdicios y la demanda nacional busca productos más inocuos”, explicó Víctor Muñoz, gerente comercial de la empres que funciona por más de cinco años y empezó con la venta de maquinaria de refrigeración.

Los productor congelados, señaló, pueden durar hasta 24 meses y un convencional sin ser sometido a la cadena de frío se malogra en dos semanas a menos.