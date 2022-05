Precio del balón de gas doméstico no baja. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Edgardo Reto

El balón de gas doméstico continúa por encima de los S/55 en distritos de Lima Metropolitana, a pesar de los anuncios realizados la semana pasada. Esto fue comprobado por un equipo de RPP Noticias que volvió a recorrer los locales de venta.

En Surquillo, la Victoria y Lince, el precio del balón de gas de 10 kilos se ofertaba desde los S/58 soles hasta en S/67 soles, dependiendo la marca; a pesar que, según la plataforma de Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinerming) debería estar entre S/53 hasta S/65.

Los más afectados

Como es de esperarse, los más afectados con el incremento en el precio son las amas de casa y propietarios de restaurantes. Patricia Jhon explicó que debe comprar un balón cada 20 días y espera medidas concretas del gobierno.

"Me afecta bastante porque no me dura un mes, la verdad que no me dura un mes el gas y hay que cocinar, hervir el agua. Dependiendo del uso, me dura 24 y 20 días. Yo pediría al menos un precio fijo porque no alcanza la canasta, tenemos que comprar muchas cosas", explicó.

Puntos de venta

En los locales de distribución, los vendedores afirman que el precio del balón de gas es fluctuante a causa de la inestabilidad del dólar, el incremento en el precio de los combustibles y el alza en el costo de los fletes.

Masificación del gas es un proyecto pendiente

Hasta hace dos meses, el presidente Pedro Castillo anunció que se destinarán 100 millones de soles para ejecutar obras de infraestructura para la distribución del gas natural de Camisea. Mes y medio después, hizo un llamado al Congreso para priorizar 30 proyectos de ley que presentó el Ejecutivo, entre ellos la masificación del gas. Mientras tanto, en regiones el precio del balón de gas sigue por encima de los S/50.