Gerardo Lopez, jefe de la Sunat, descarta su renuncia al cargo y que el MEF haya pedido su salida

Gerardo Lopez, jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), descartó haber renunciado al cargo. A su vez, informó que José Arista, ministro de Economía y Finanzas, se haya comunicado con él para solicitar su salida.

"Yo no he presentado ninguna renuncia y si bien es cierto, he escuchado las noticias y comentarios al respecto, pero no tengo ninguna comunicación oficial del MEF sobre el tema. En ese sentido, sigo trabajando con la misma intensidad y con el cariño a la institución y al país mientras dure mi designación", dijo para RPP.

Asimismo, en cuando al inicio de los rumores, Lopez negó conocer cuál era la motivación de este rumor: "No tuve ninguna comunicación al respecto, oficialmente. Lo he escuchado a través de medios periodísticos y desconozco el orgien y el objetivo de ello".

Tasa netflix: ¿cómo va el proceso de recaudación?

En otro momento, Gerardo Lopez se refirió al mecanismo de recaudación del IGV para las plataformas como Nétflix, Spotify, Zoom, entre otras.

"Ya está activo y disponible el servicio para que estas empresas no domiciliadas se inscriban ante Sunat y para el primero de octubre empiecen a recaudar y a hacer el pago de impuesto", anunció.

Además, señaló que "no solamente está disponible la plataforma, sino un material de asistencia y orientación en inglés y en español" para que las empresas no domicialiadas puedan guiarse en este proceso.

Finalmente, aseguró que el rol de la Sunat "no va a ser pasivo en esta inscripción", ya que están "buscando a estas empresas no domiciliadas para que se inscriban y que este mecanismo de pago sea el principal para la recaudación".

Meta de recaudación para este 2024

"El nuevo marco macroeconómico recientemente aprobado y actualizado, está en el orden de S/ 155 mil millones y estamos apuntando hacia esa meta. Tenemos confianza en que va se va a cumplir", informó Gerardo Lopez.