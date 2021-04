Según información de la SBS, cuatro cajas de ahorro y crédito reportaron pérdidas en el 2020 ante la crisis económica. | Fuente: Andina

El Poder Ejecutivo oficializó las medidas económicas que se establecerán para apoyar a las instituciones especializadas en microfinanzas, como cajas municipales y rurales, y microfinancieras, ante la crisis que ha generado la pandemia de la COVID-19.

A través del Decreto de Urgencia Nº 037-2021, publicado hoy, se hizo oficial lo previamente anunciado por el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza.

El titular del Ministerio de Economía (MEF) indicó que el Gobierno inyectará capital a las microfinancieras de manera temporal ante el deterioro gradual de sus carteras por la crisis económica.

“Vamos a capitalizar a estas empresas, vamos a adoptarlas de capital temporalmente preventivamente. La idea es inyectarles capital sujeto a muchas condiciones. Evidentemente, no van a poder repartir utilidades, no van a poder dar bonos, etc. Seguro que se van a recuperar, conforme se recuperen, con las utilidades nos pagarán este préstamo en dos, tres, cuatro o cinco años”, dijo en conferencia de prensa esta semana.

Según explicó, las microfinancieras captan en promedio S/ 30,000 millones de depósitos, cuentan con casi 8 millones de depositantes y prestan cerca de S/ 52 millones, pero ante la pandemia las pequeñas y microempresas a las que prestan no están pagando oportunamente.

“Este problema que tienen no tiene que ver con un problema de gestión, es el problema de la coyuntura de la pandemia, de la crisis económica, pero con esta capitalización del Gobierno seguiremos teniendo microempresas y cajas municipales robustas y el país seguirá adelante”, indicó Mendoza.

Por ello, se está establecimiento un Programa de Fortalecimiento Patrimonial de las Instituciones Especializadas en Microfinanzas que permitirá proteger los ahorros depositados en estas entidades y mantener la continuidad de la cadena de pagos.

Este programa estará conformado por tres subprogramas:

Fortalecimiento de las cajas municipales de ahorro y crédito, a través de la participación temporal del Estado en su capital. Cabe precisar que las cajas municipales son instituciones microfinancieras de propiedad de los gobiernos municipales. Fortalecimiento de las instituciones microfinancieras privadas (cajas rurales y microfinancieras), a través de la compra temporal de instrumentos representativos de deuda subordinada, a cambio de un retorno establecido, como opera tradicionalmente una inversión en estos activos financieros. Reorganización societaria de instituciones microfinancieras, dirigido a facilitar la consolidación de las empresas que participen en el programa, de ser necesario.

Estas entidades especializadas en microfinanzas solo podrán acogerse a los subprogramas de fortalecimiento patrimonial hasta el 31 de octubre de 2021.