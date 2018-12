No tienen derecho los trabajadores de las microempresas incritas como tales ante el Remype, los independientes y los practicantes, los aprendices del Senati. | Fuente: ANDINA

El sábado 15 de diciembre vence el plazo para que las empresas a nivel nacional depositen la gratificación por Navidad a sus trabajadores, pero no todos los colaboradores de una empresa reciben este dinero extra.

Excepciones

Según la normativa laboral vigente, los trabajadores independientes que emiten recibos por honorarios y los practicantes no recibirán este pago porque no tienen un vínculo laboral con la empresa, al no ser trabajadores de planilla.

Asimismo, no tienen derecho de este beneficio los trabajadores de las microempresas contratados después de la inscripción de la empresa en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Remype).

Además, no tienen derecho los trabajadores que prestan servicios independientes regulados por el Código Civil (locación de servicios).

Igualmente, no tienen derecho a la gratificación los trabajadores de la actividad agraria y los que perciben “Remuneración anual integral”, por cuanto la gratificación ya está incluida en la remuneración integral acordada o establecida por ley.