Ica: ¿Qué exigen los trabajadores agroindustriales y cuál es la realidad en la que viven?

Miles de trabajadores en Ica han denunciado la precaria condición laboral en diversas empresas agroindustriales de la región. | Fuente: RPP

Esta semana miles de trabajadores del sector agroindustrial de la región Ica, al sur del país, iniciaron sus protestas exigiendo mejores condiciones de empleo.

Uno de los casos es la de Geraldine Martínez, trabajadora del rubro agroexportador y vecina del sector Santa Cruz de Paracas quien comentó las condiciones en la que labora.

"Me explotan más de 8 horas, salgo a las 3 o 4 de la tarde solo por S/36. Sin comida sin agua. Entro a las 5 am y salgo a las 3 pm. Nada de comida ni de almuerzo. Incluso el desayuno nos prohiben comer. Los ingenieros nos cierran y nos dicen que volvamos y los caporales nos maltratan, nos dicen ´apúrense´. No tenemos ningun tipo de respuesta, ¿para qué tiene recursos humanos una empresa?", criticó en RPP Noticias.

Por ese motivo, los empleados piden la derogatoria de la Ley de promoción agraria, la cual fue ampliada el año pasado y estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2031.

Según la norma, la remuneracion diaria es de S/39.19, pero no especifica un horario máximo, solo un mínimo de 4 horas. Aunque Julio Carbajal, presidente del Frente de Trabajadores Agrarios de Ica dijo que el sueldo diario se da por 12 horas de trabajo, por lo que algunos reciben entre S/15 y S/20.

El gobernador regional de Ica, Javier Gallegos advirtió que son las "Service" las que causan el malestar en los trabajadores ya que pagan menos de lo que establece la ley.

Por su lado, Alejandro Fuentes, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) indicó que el salario está por encima de los S/930 soles, más CTS y gratificación y criticó el trabajo de las "Services".

Solo en Ica existen 80 mil trabajadores que laboran en el sector agroindustrial. En general, según Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro dijo que hay más de 300 mil trabajadores en las empresas, pero estos no tienen un sueldo acorde a los beneficios que gozan las agroexportadoras, como la de pagar el 15% del impuesto a la renta cuando lo normal es 29.5%.

“Hay un abuso importante y en otros lugares están los trabajadores expuestos a las voluntades y caprichos de muchos de estos agroexportadores”, sostuvo.