“Incertidumbre y desconfianza”: gremios expresan su preocupación tras la designación de Pedro Chira en Perupetro

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) se pronunciaron tras la designación de Pedro Chira como nuevo presidente de Perupetro.

“El nombramiento del señor Pedro Chira, expresidente Petroperú, genera incertidumbre y va en contra del objetivo de crear confianza en la inversión privada”, señaló Felipe Cantuarias, presidente de la SPH, a RPP.

Por su parte, la SNMPE exprespo su preocupación al considerar que esta decisión “mostraría la intención de favorecer a Petroperú” y como “una medida desacertada que agudizará la crisis que enfrenta el sector hidrocarburífero peruano”.

“Lo más importante es promover concursos abiertos y transparentes para el otorgamiento de lotes petroleros que respeten la libre competencia y seleccionen al mejor postor para el país, sobre la base de la evaluación técnica y financiera. Este cambio en Perúpetro va en sentido contrario”, señaló el gremio a través de un comunicado.

Gremios exhortan al Ejecutivo

La SNMPE señaló que el Gobierno debe dejar en claro cuál es su posición respecto a la promoción de la inversión privada en el sector hidrocarburos, además de “garantizar que no asumirá una actitud parcializada y estatista en favor de Petroperú”.

“Esperamos que no se vulnere el proceso de licitación de los lotes I y VI, y se sigan las normas vigentes para la contratación del sector petrolero, así como que no se empleen argucias legales para no ejecutar la carta fianza que está obligada a asumir Petroperú por no haber cumplido con sus compromisos en el lote 192, porque de llevarse adelante estas acciones se atentaría contra el marco legal y la institucionalidad”, advirtió.

En tanto, Felipe Cantuarias invocó al ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, a “dar señales sobre la política del gobierno en relación con el sector hidrocarburos”, a fin de evitar mayor incertidumbre.

Asimismo, dijo esperar que Pedro Chira actúe con transparencia y refuerce la institucionalidad de Perupetro.