¿Qué pasa con el Lote 192? Millonarias deudas y retrasos ponen en jaque la explotación petrolera

Desde incumplimientos de las obligaciones contractuales hasta millonarias deudas, se han revelado en el reciente informe de orientación de oficio emitido por la Contraloría General de la República tras una evaluación realizada a la gestión en el Lote 192, operado por Altamesa Energy Perú y Petroperú.

“Obligaciones contractuales referidas a las actividades preoperativas del contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos en el Lote 192 no se vienen cumpliendo, además de que una de las empresas intervinientes mantiene deudas con proveedores y registra insolvencia financiera, lo que conlleva a que no se inicie la producción del citado lote hasta la fecha y en consecuencia no se cumpla con el objeto del contrato ni su finalidad pública”, advirtió la Contraloría.

Situación financiera de Altamesa Energy

La Contraloría precisó que Altamesa Energy Perú, quien asumió el rol de operador principal con el 61 % de participación, no ha cumplido con sus obligaciones derivadas de la ejecución del contrato y se encuentra en una grave crisis financiera.

De acuerdo al informe, acumula deudas por más de 28 millones de dólares con proveedores, incluidas empresas de las comunidades nativas del distrito de Andoas, provincia de Datem del Marañón, en Loreto.

En ese sentido, el 20 enero del 2025, Altamesa comunicó a Petroperú su intención de transferir su participación del contrato, debido a las dificultades que venía atravesando para alcanzar el cierre financiero.

Por su parte, el 28 de enero del 2025, Perupetro, sostuvo que Altamesa "solo ha manifestado su intención de transferir su participación en el Lote 192", pero advirtió que “no existe un acuerdo de cesión con Petroperú a dicha fecha, lo cual debe ser aprobado a través de un decreto supremo”.

Ante este escenario de incumplimiento, la Contraloría manifestó que está en manos de Perupetro cautelar el cumplimiento del contrato del Lote 192, como garantizar que se realicen las actividades necesarias para el inicio de la producción, que se respeten los plazos, la aplicación de las cartas fianzas vigentes, entre otros.

Cronología del Lote 192

El Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote 192, se aprobó el 25 de julio del 2022, y fue suscrito entre Perupetro y Petroperú el 28 de febrero de 2023.

Meses después, el 24 de abril del 2023, Petroperú y Altamesa Energy Canadá informaron la suscripción del acuerdo de asociación para la inversión conjunta del mencionado lote.

En julio de 2023, Perupetro rechazó la solicitud de calificación de Altamesa Energy Canada INC. debido a que la empresa no demostró suficiente solvencia financiera para asumir el 61% de participación en el contrato del Lote 192. Esta decisión se basó en un informe técnico que evaluó la capacidad económica de la compañía.

En respuesta, Altamesa presentó una solicitud de revisión de la denegatoria, amparándose en el reglamento vigente, lo que llevó a que el caso fuera reconsiderado en agosto de 2023. En paralelo, Petroperú envió una nueva proyección de inversiones para los primeros cinco años del contrato, reduciendo el monto estimado de 142 millones de dólares a 98.5 millones de dólares.

Con esta información, el 4 de septiembre de 2023, el directorio de Perúpetro aprobó parcialmente la solicitud de revisión y ordenó realizar una nueva evaluación de la calificación de Altamesa, tomando en cuenta los datos actualizados de Petroperú.

En septiembre de 2023, la Comisión Permanente de Calificación concluyó que Altamesa Energy Canada INC sí tenía la capacidad económica para asumir el 61% del contrato del Lote 192, respaldada por un informe de solvencia financiera y una línea de crédito de 100 millones de dólares aprobada por ECA Global Alternative Investments S.A.

Como resultado, en febrero de 2024, se aprobó la modificación del contrato, permitiendo que Petroperú cediera el 61% de su participación a Altamesa Energy Perú, convirtiéndose esta última en la principal operadora del lote, mientras Petroperú quedó con el 39%.

Según el acuerdo firmado en febrero del 2023, el plazo para completar las actividades preoperativas y dar inicio a la producción de hidrocarburos debió iniciarse 240 días después de la firma del contrato, es decir en octubre del 2023, sin embargo, hasta el momento la producción sigue sin comenzar.

¿Y las cartas fianza?

Cabe señalar que, para asegurar el cumplimiento del contrato, Perúpetro cuenta con dos cartas fianza vigentes hasta el 22 de mayo de 2025: una por 16.77 millones de dólares a cargo de Petroperú y otra por 26.23 millones de dólares a cargo de Altamesa Energy Perú.

Estas garantías financieras sirven como respaldo en caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales.

Es por ello que, ante la falta de avances en la producción del Lote 192 y la crisis financiera del operador, la Contraloría recomienda a Perupetro evaluar la ejecución de estas fianzas a fin de proteger los intereses del Estado y evitar mayores perjuicios económicos.