Informe: ¿Qué hizo el Gobierno para apoyar a los hogares peruanos?

El gobierno del presidente Pedro Castillo cumple un año en medio de una elevada inflación y una crisis alimentaria global que impacta en los bolsillos de los peruanos, que ya venían golpeados por la pandemia.

Ante esta situación ¿qué hizo el Gobierno en el último año para apoyar a los hogares?

Para mitigar el alza de precios el gobierno planteó la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) al pollo, los huevos, el azúcar, las pastas y el pan, pero esta medida no tuvo el impacto esperado en los mercados.

¿Por qué no se vio una rebaja de precios con la exoneración del IGV a los alimentos básicos? El ex ministro de Economía y director de Videnza Consultores, Luis Miguel Castilla, comentó a RPP.

"Esta medida a los cinco productos logró en un primer momento mitigar el impacto de incrementos, pero no llegó a evitarlos ¿esto por qué? porque vemos que luego del segundo mes, salvo el precio del azúcar, todos se vieron incrementar porque basicamente en muchos casos la compra de estos productos se realiza en centros de abasto, en mercados que no dan IGV, se dan en centros informales, muchos no usan IGV o se compran en establecimientos que se acogen a regímenes simplificados como el rus, en establecimientos informales que no dan IGV y también el costo fiscal no ha sido menor", explicó.

Cabe recordar que un reciente análisis del Banco Central de Reserva indicó que la exoneración del IGV tuvo mayor repercusión en los supermercados, donde se observó una baja de entre 14% y 16% a inicios de mayo, pero en los mercados de abasto la reducción solo fue de menor a 3% en promedio.

Otra medida relacionada a beneficios tributarios fue la reducción del ISC de algunos combustibles, la cual tampoco llegó a funcionar como esperaban los consumidores.

"La exoneración del Impuesto Selectivo mitigó el incremento del precio al consumidor de combustibles como el diésel para uso vehicular y las gasolinas de 84 y 90 octanos, así como el balón de gas de 10 kilos, pero tuvo un efecto parcial, no evitó que igual se incrementaran los precios, fue solo un parche a incrementos mayores", sostuvo Castilla.

Además de la eliminación del IGV e ISC, se estableció el ingreso del GLP al fondo de estabilización, medidas que suman un costo total de más de 3 mil millones de soles, equivalente a dos veces los recursos de Qali Warma y cuatro veces los del programa Juntos.

Como apoyo a los más pobres también se ha anunciado la próxima entrega de un bono alimentario, que aún está en proceso de desarrollo y sería de unos S/ 300, según las últimas menciones del Ministerio de Economía. Pero ¿está medida sería suficiente? la ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli, comentó al respecto.

"Lo importante es conocer si va a ser un bono por una vez o si van a ser varios bonos en el tiempo. así como hemos recomendado que debe ser una ayuda temporal para mitigar el efecto del alza de alimentos, tiene que estar acompañando a las familias en el tiempo (...) Además de la entrega de apoyo directo como son los bonos, se tiene que hacer efectivo el apoyo a ollas y comedores y clubes de madres de manera efectiva. estamos llenos de anuncios, pero no vemos que esto se esté dando", señaló la especialista.

¿Se plantearon medidas para el empleo?

Para diversos especialistas lo principal para el Gobierno no debería ser solo mitigar los impactos negativos con subsidios, sino impulsar la inversión para crear más puestos de trabajo. pero ¿qué se ha hecho por el empleo en el último año?

El economista e investigador principal de Grade, Miguel Jaramillo, recuerda que a inicios de la gestión el Ministerio de Trabajo planteó una serie de medidas en la denominada “Agenda 19”, dentro de las cuales advierte que la generación del empleo formal es una política ausente.

"En realidad el gobierno no ha tenido una agenda para mejorar el empleo formal, ha tenido un agenda dirigida a un grupo específico que son los trabajadores asalariados formales, entre ellos se ha buscado reforzar la negociación colectiva, limitar formas de contratación como la tercerización. No se puede decir que este gobierno se ha orientado a mejorar o incrementar el empleo formal, sino que ha buscado atender las demandas de un grupo pequeño dentro del mercado laboral", precisó.

Jaramillo resalta que el ejecutivo requiere poner en el centro de su agenda laboral la generación del empleo formal, que según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), solo representa a un 23.9% de la población mientras que la informalidad afecta a más de siete de cada diez peruanos.

En un país donde la pobreza alcanza a una de cada cuatro personas, los especialistas y gremios advierten que en este último año el gobierno no ha tomado las medidas concretas para ayudar a los más vulnerables.