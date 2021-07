Iván Merino, nuevo ministro de Energía y Minas | Fuente: Presidencia

Iván Merino Aguirre fue oficializado como titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) en el primer gabinete del presidente Pedro Castillo.

El nuevo ministro del Gabinete Ministerial liderado por Guido Bellido reemplazará a Jaime Gálvez, quien se encontraba en el cargo desde noviembre del 2020.

Merino, quien es gerente general de la empresa Sur Análisis y Servicios S.A.C. desde el 2019, será el nuevo encargado del sector energético y minero del Perú, rubro en el cual el nuevo gobierno ha planteado una serie de cambios.

Entre los cambios planteados por Castillo están el nuevo modelo de promoción de proyectos de minería o hidrocarburos, los cuales ahora deberán tener rentabilidad social, generando mayor desarrollo para las poblaciones locales.

“Los actores deben acondicionarse a cada escenario y no al revés. Los pueblos y las organizaciones territoriales deben participar activamente en la gestión de su desarrollo. Si un proyecto no tiene rentabilidad social, simplemente no va”, manifestó el jefe de Estado durante su primer Mensaje a la Nación.

Castillo también indicó que la empresa estatal Petroperú debe participar activamente en el sector hidrocarburífero, con el objetivo de regular los precios finales al consumidor.

“Petroperú participará en todos los aspectos de la industria petrolera: la exploración y explotación de yacimientos de petróleo y gas natural, el transporte hacia refinerías y la comercialización de los derivados”, manifestó.

El jefe de Estado señaló que de esta manera se podrán regular los precios finales y evitar que se explote al ciudadano, se eleven los precios de los alimentos y los pasajes para beneficio de una empresa monopólica.