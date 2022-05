Al preguntarle sobre la ley que autoriza el retiro del 100% de la CTS, la economista dijo que no le parece mal la medida, pero "añadido a ello tendrían que haber otros recursos para suavizar esta pérdida". Por otro lado, señaló que no ve ningún problema en el aumento del sueldo mínimo ya que, por lo que ha visto, "no ha pasado mayor efecto negativo en el mercado de trabajo".