Solicitudes para retirar la AFP podrán realizarse a partir del 13 de junio.

“Como están las cosas, el Estado Peruano no asegura a todos los peruanos que cuando lleguen a la edad de la jubilación tengan una pensión digna”, así de pesimistas fueron las palabras del economista Jorge González Izquierdo sobre el futuro de los jubilados.

Las Palabras no solo las dio por aquellos peruanos que no cuentan con un empleo formal y que no tienen ahorros en el Sistema Privado de Pensiones, sino también por aquellos trabajadores afiliados que están retirando sus fondos, luego que el Congreso lo autorice por sexta vez,

“La seguridad se ha perdido en el formal y el informal, sobre todo con el sexto retiro de las AFP. Más de la mitad de afiliados del sistema de pensiones va a tener pensiones muy pequeñas por los retiros que están realizando en el presente”, advirtió.

“La gente no ahorra lo suficiente”

El economista explicó que, a nivel mundial, el ser humano no tiene la costumbre de ahorrar para la vejez, a pesar de pertenecer a un país subdesarrollado; por ello, en el Perú, se debería incentivar y hasta obligar a “guardar pan para mayo”.

¿Al menos se nos asegura la salud?

“Según las estadísticas del INEI hay una sorpresa positiva y es que arriba del 75% a 80% de la población ha accedido a un seguro, pero qué pasa, si escarbas y encuentras que la mayoría es del SIS, que tiene grandes deficiencias y solo una minoría está cubierto por Essalud o seguros privados.