La producción nacional de papa creció 45,8 % en julio, según INEI

De acuerdo con el INEI, los departamentos de Arequipa, La Libertad, Ica y Junín contribuyeron con el 61,3 % de la producción total.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer que en julio de 2025 la producción de papa destacó en las zonas agrícolas ubicadas en los departamentos de Arequipa (391,0%), La Libertad (57,2%), Ica (46,7%) y Junín (6,4%), los cuales contribuyeron en conjunto con el 61,3 % del total nacional.



En un comunicado, el organismo indicó, en su Informe Técnico Perú: Panorama Económico Departamental, que, en cambio, disminuyó en Piura (-72,7%), Apurímac (-34,3%), Áncash (-31,3%) y Tacna (-25,0%).



A nivel nacional, en julio de 2025, la producción de papa alcanzó 397 736 toneladas y se incrementó en 45,8 %, en relación con similar mes del año anterior. Este comportamiento, explicó el INEI, se sustentó en las condiciones hídricas favorables que beneficiaron el crecimiento del tubérculo, adquiriéndose superiores cosechas de este cultivo con alto requerimiento por parte de las familias y el sector de la gastronomía.



Seis departamentos concentraron el 64,6 % de la producción nacional de maíz amiláceo



El INEI detalló que, durante el séptimo mes de 2025, la producción de maíz amiláceo sobresalió en seis departamentos, entre ellos se encuentran Cusco (407,9%), Piura (135,0%), Apurímac (59,4%), Áncash (55,2%), Cajamarca (49,0%) y Huancavelica (19,9%), representando en conjunto el 64,6 % del total nacional. Mientras que disminuyó en Arequipa (-92,8%), Moquegua (-77,1%), La Libertad (-16,7%) y Lambayeque (-1,7%).



“En todo el país, la producción de maíz amiláceo, ascendió a 84 455 toneladas y registró un crecimiento de 48,0 % en comparación a julio del año pasado, explicado por las mayores áreas cosechadas y mejores rendimientos obtenidos, debido a condiciones térmicas adecuadas que permitieron el proceso de maduración de este grano que presenta gran demanda local, especialmente en las zonas andinas”, indicó.



Tres departamentos participaron con el 82,8 % del total de la producción avícola

El organismo público señaló que, al comparar julio de 2025 con similar mes del año pasado, se observa que la producción de ave se incrementó principalmente en los departamentos de Lima (3,7 %), La Libertad (3,6 %) y Arequipa (3,1 %), los que en conjunto aportaron el 82,8 % del total nacional.

Además, aumentó en Ucayali (8,5%), Tumbes (6,2%), Loreto (4,2%), Piura (3,6%), San Martín (3,6%), Áncash (3,0%), Lambayeque (1,9%), Ica (1,8%), Amazonas (1,8%), Tacna (1,4%) y Madre de Dios (0,5%). Sin embargo, se contrajo en Pasco (-4,8%), Moquegua (-4,5%), Junín (-3,5%), Ayacucho (-2,9%), Huancavelica (-2,6%), Apurímac (-2,4%), Huánuco (-2,0%), Cusco (-1,8%), Cajamarca (-1,4%) y Puno (-0,7%).

A nivel nacional, la producción avícola subió en 3,4 % respecto al mismo mes de 2024, determinado por la mayor colocación de pollos BB de la línea carne.