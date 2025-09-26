INEI revela que censistas sufrieron desde mordeduras de perro hasta acoso sexual durante el Censo 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El lunes 4 de agosto inició el Censo 2025 en nuestro país a cargo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Desde esa fecha, un total de 33,126 censistas se han desplazado por todo el territorio nacional para recopilar información sobre las condiciones de vida de los peruanos.

Sin embargo, desde que inició el trabajo de campo de los censistas, entre agosto y setiembre de este año, se han reportado más de mil incidencias contra ellos. RPP Data accedió, de forma exclusiva, a un reporte del Área de Monitoreo de los Censos Nacionales 2025 del INEI, donde se revela un total de 1029 incidencias sufridas por los empadronadores. El informe fue enviado a RPP con fecha del 24 de setiembre del 2025.

¿Qué tipo de incidencias ocurrieron y en qué regiones? Lo detallamos a continuación.

Incidencias reportadas contra censistas durante los Censos Nacionales 2025, obtenida por RPP Data. | Fuente: RPP Data

7 casos de acoso e intento de agresión sexual

El informe detalla 7 casos de acoso o intento de agresión sexual reportados por censistas ante el INEI. En el mes de agosto se denunciaron 3 casos de acoso o intento de agresión sexual: 2 ocurrieron en la Provincia Constitucional del Callao y uno ocurrió en Cusco.

Durante setiembre los reportes aumentaron: se registraron 4 casos de acoso o intento de agresión sexual: uno en Lambayeque, 2 en Lima Metropolitana y 1 en Apurímac.

79 casos de agresión verbal o física

El reporte del Área de Monitoreo del INEI también registró 79 casos de agresión verbal o física contra empadronadores entre agosto y setiembre de este año. En agosto se notificaron 35 casos y en setiembre el número subió a 44.

Las regiones con más situaciones reportadas son Lima Metropolitana con 23 incidencias; Callao con 13; Piura con 8 y Apurímac con 5.

98 robos de tablets

En el documento también aparecen 98 reportes por robo de tablets. En agosto, el personal de campo del INEI registró 80 tablets robadas y, en lo que va de setiembre, se reportaron 18 tablets robadas.

Entre las regiones con más robos figuran Lima Metropolitana (48 tablets), Piura (14 tablets), Ica (6 tablets) y Junín (3 tablets).

543 accidentes o lesiones

Los censistas también notificaron un total de 543 accidentes o lesiones que sufrieron durante su trabajo de campo. En agosto fueron 339 y en setiembre 204.

Las regiones con más casos reportados son Lima Metropolitana con 104 reportes, seguida de Puno con 95 y Arequipa con 32.

302 mordeduras de perro

Finalmente, el informe interno de incidencias durante los Censos Nacionales 2025 revela que el personal de campo sufrió 302 mordeduras de perro durante sus labores. En agosto se notificaron 198 y en setiembre fueron 104.

Las regiones con más casos registrados son Lima Metropolitana con 53 casos, seguida de Puno con 37 reportes y Junín con 30.

Censista denuncia intento de agresión sexual en Lambayeque

El 24 de setiembre de este año, una mujer de 29 años que realizaba encuestas para el Censo Nacional 2025 denunció que fue violentada por un desconocido mientras realizaba el trabajo de campo en Villa El Progreso de Chiclayo, Lambayeque. Según el parte policial, la víctima fue hallada entre unos cañaverales hasta donde la habría arrastrado el hombre que quiso abusar de ella.

Ante el hecho, la oficina regional del INEI emitió un pronunciamiento condenando estos actos y aseguró que se le brindó la atención integral a la censista. "Se informa que la censista se encuentra en buen estado de salud y viene recibiendo el acompañamiento y apoyo integral de la institución, priorizando su seguridad física y emocional", se indicó.