La disconformidad con los precios, el trato o la entrega son algunos de los reclamos más recurrentes

Las compras online han cobrado mayor relevancia con el tiempo y con ello también el número de quejas de parte de los consumidores. La disconformidad con los precios, el trato o la entrega son algunos de los reclamos más recurrentes de acuerdo con Mercado Actual, portal especializado en comercio electrónico.

1. Diferencias con los precios indicados en la web. En ocasiones se encuentran productos anuncian un costo aproximado sin un determinar uno fijo. Es mejor que la información sea clara e incluya los gastos de envío.

2. El producto no se asemeja a lo solicitado. La imagen referencial en la venta online no coincide con lo que llego o no posee las mismas características.

3. El retraso en la entrega del producto. es otro de los principales factores que llevan al usuario a interponer una queja en redes sociales.

4. Pocas opciones para realizar los pagos, lo cual genera inconvenientes a los usuarios.

5. Servicio ineficiente o incompleto. El vendedor no brinda información al cliente sobre las características específicas o el cuidado del producto.

6. Mala atención al cliente. La falta de disposición para atender a los consumidores genera una percepción negativa.

7. Falta de datos de contacto. Es necesario que la plataforma o el vendedor brinden datos claros como un correo o teléfono para atender consultas o quejas.

8. Información inexacta. Las deficiencias en la web o la información brindada pueden ocasionar reclamos.

9. Inconvenientes con las devoluciones. Si el cliente rechaza el producto, el rembolso del dinero debe ser aceptado en un plazo corto.

10. Falta de garantía. La aplicación de una garantía para el producto es importante para la fidelización del cliente.