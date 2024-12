Las agroexportaciones peruanas crecieron en 23,3 % entre enero y octubre de 2024, según Adex

Los envíos agrarios peruanos llegaron a 137 mercados del mundo, con Estados Unidos como el principal destino. Le siguieron los Países Bajos, España, Chile y Ecuador.

Las agroexportaciones peruanas sumaron 9 360 millones de dólares entre enero y octubre pasado, lo que representó un crecimiento de 23,2 % con relación con el mismo periodo de 2023 (7 592 millones de dólares), informó la Asociación de Exportadores (Adex).



En un comunicado, el gremio empresarial indicó que esta expansión de los primeros diez meses de este año fue impulsada, principalmente, por los arándanos, con ventas por 1 640 millones de dólares y un incremento de 50,7 %, la palta, con un aumento de 29 %, y el café sin descafeinar, que tuvo una subida de 61 %.



Los envíos agrarios llegaron a 137 mercados. EE. UU. se mantuvo como el principal con el 33.3 %, alcanzando un valor de US$ 3 024 millones, lo cual representó una variación positiva de 21.9 % en comparación al 2023 (US$ 2 481 millones). Le siguieron Países Bajos (US$ 1 377 millones), España (US$ 675 millones), Chile (US$ 374 millones) y Ecuador (US$ 320 millones).



Además, la oferta agraria peruana se volvió a exportar a Polinesia Francesa, Guinea-Bissau, Moldavia, Angola, Corea del Norte, Tanzania, Luxemburgo, Islas Caimán y Nepal.



Colaboración entre el sector público y privado

Al respecto, el presidente de Adex, Julio Pérez Alván, anunció la firma de un convenio de cooperación con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) con el objetivo de consolidar el sector y fomentar su desarrollo sostenible.



"El acuerdo se enfoca en la capacitación técnica, la promoción de exportaciones y la sostenibilidad del sector agrario, y de esta manera empoderar a pequeños y medianos agricultores e incluirlos en la cadena a través de estrategias innovadoras, asociatividad y tecnología avanzada", explicó.



Pérez Alván refirió que la alianza con el Midagri "refuerza la colaboración entre el sector público y privado", que, a su juicio, es "clave para avanzar hacia un crecimiento inclusivo y competitivo".